Wielkanoc 2022: Jak są otwarte sklepy?

Przypomnijmy, że kara grzywny za otwarcie sklepu wbrew prawu wynosi od 1000 do 100 000 tysięcy złotych.

Na razie wśród największych sieci handlowych jedynie Aldi poinformowało o godzinach otwarcie w okresie świątecznym. Artykuł będziemy zatem aktualizować.

Aldi

W okresie wielkanocnym sklepy sieci będą działały standardowo od poniedziałku 11 kwietnia do piątku 15 kwietnia.

W Wielką Sobotę 16 kwietnia 2022 sklepy będą otwarte w godzinach 6:00 - 13:00.

W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocne sklepy ALDI będą nieczynne.

Biedronka

Biedronka zaprasza klientów na przedświąteczne zakupy w wydłużonych godzinach funkcjonowania swoich sklepów. Przypominamy również, że 10 kwietnia 2022 roku jest niedzielą handlową i wszystkie sklepy sieci Biedronka będą otwarte, natomiast w Wielką Sobotę wszystkie sklepy sieci czynne będą do godziny 13:00.

Lidl

W sobotę 16 kwietnia sklepy czynne będą do godziny 13:00, a w Święta Wielkanocne (17-18 kwietnia) będą zamknięte.

Kaufland

W dniach poprzedzających Wielkanoc (1czyli 4-15.04) obowiązują wydłużone godziny otwarcia. Sklepy będą czynne dla klientów między 6:00 a 24:00. Wyjątek stanowią placówki w Zielonej Górze, Biłgoraju, Świdniku, Końskich (do 22:00) i Żarach (do 23:00). 16.04 markety będą otwarte do godziny 13:00.

Żabka

Sklepy Żabka są prowadzone przez franczyzobiorców.

Wielki Czwartek i Wielki Piątek (14-15 kwietnia)

Większość sklepów Żabka będzie czynna w standardowych godzinach między 6:00 a 23:00.

Wielka Sobota (16 kwietnia):

Zgodnie z Ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w Wielką Sobotę wszystkie sklepy mogą być otwarte do godz. 14:00. Po godz. 14:00 decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach oraz w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek.