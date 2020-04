Wielkanocny koszyk w małych sklepach większy o 50 proc., a wizyt mniej

W porównaniu z minionym rokiem średni obrót w małych sklepach w przedświątecznym tygodniu wzrósł o niecałe 4,5%, ale liczba wizyt spadła o rekordowe 30%, zaś średnia wartość koszyka była o niemal 50% większa - wynika z danych M/platform.

Badania pokazują, że przedświąteczna liczba wizyt w małych sklepach spadła o 30% względem ubiegłego roku, podczas gdy średni koszyk wzrósł o prawie 50%. W przedświątecznym tygodniu obroty w handlu tradycyjnym były o 40% wyższe niż przed rozpoczęciem kryzysu pandemicznego, czyli na poziomie boom’u zakupowego z tygodnia, w którym ogłoszono zamknięcie szkół. Liczba paragonów nadal była o 14% niższa niż przed kryzysem. Średnia wartość koszyka osiągnęła poziom podwyższony o 63 proc.

Przedświąteczny wzrost obrotów w małych sklepach widoczny był także na poziomie poszczególnych kategorii produktowych, w szczególności tych, które uprzednio były domeną sklepów wielkopowierzchniowych. Liderami wzrostu obrotów były mrożonki (+115% w porównaniu do średniej z lutego), sosy i przyprawy (+104%), konserwy (+92%), dodatki do domowych wypieków (+65%) oraz przetwory owocowo warzywne (+57%). Podobnie zachowały się też środki czystości (+53%) oraz higieny osobistej (+38%). Wszystkie te kategorie, oprócz wzrostu obrotów, konsekwentnie od 5 tygodni notują także wzrosty liczby paragonów w małych sklepach – rekordziści to mrożonki (+87%), sosy i przyprawy (+56%) oraz konserwy (+54%).

Liderem wzrostu w zakresie średniej wartości koszyka (+53%) był nabiał. Od 4 tygodni notuje on narastające wzrosty obrotów, przy równoczesnej obniżonej liczbie transakcji. Podobnie zachowują się napoje bezalkoholowe oraz słodkie i słone przekąski.

Tradycyjnie już przed świętami napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe również odnotowały silne wzrosty obrotów (od 22% do 50%) oraz średniej wartości koszyka (od 21% do 39%), przy czym na szczególną uwagę zasługuje wino, którego sprzedaż – po bardzo słabych wynikach w ciągu poprzednich 4 tygodni – zanotowało wzrost względem średniej z lutego, zarówno na liczbie transakcji (+17%), średniej koszyka (+21%) jak i ogólnych obrotach (+42%).



Średnie obroty podczas okienka dla seniorów (między godziną 10 a 12) wykazywały podczas przedświątecznego tygodnia podobną tendencję jak w pierwszym tygodniu, w którym je wprowadzono. Uprzednio typowy dzień roboczy w małych sklepach charakteryzował się dwoma okresami intensywnej sprzedaży: 10-12 oraz 14-18. Udział zakupów robionych podczas porannego szczytu 10-12 w typowym dniu roboczym wynosił ok. 15% całodziennych obrotów sklepu, podczas gdy w minionym tygodniu spadł do 12,2%.

Obroty w badanych sklepach skokowo wzrastały tuż po południu, osiągając wzrost godzina do godziny na poziomie od 46% we środę, aż po rekordowe 72% w piątek i sobotę. Najgorętszym momentem w całym minionym tygodniu była sobota 11 kwietnia, między godziną 12 a 13, kiedy to obroty były o 78% wyższe niż w analogicznym okresie 2 tygodnie wcześniej.

M/platform planuje uruchomić nową aplikację, dzięki której klienci mogą przekazywać swoje listy zakupowe do sklepu za rogiem, by to personel sklepu mógł ją szybciej i sprawniej skompletować.