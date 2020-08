Wierzyciele Piotra i Pawła spotkają się 21 września

Tomek 2020-08-27 10:36:42

I znowu wypłaty nie będzie.??? ta firma jest pusta jak bęben! Co Spar z RPA zainwestował 40mln euro wirtuozi handlu już przepalili i na układ trzeba znowu dać kolejne dudki.



Problem w tym że podobno akcjonariat z RPA mówi NIE bo już wie ze to studnia bez dna co zainwestują pójdzie na przepał a akcje Spara w RPA tez mocno spadaj lfl być może przez potężne straty na „biznesie” w Polsce.