Winiary: Nasz majonez nie jest mniejszy, mamy 8 gramatur na rynku

"2020: po 6,99 zł (za 900 ml)

2022: po 7,50 zł (za 820 ml)

2023: po 15,99 zł (za 800 ml). Nie tylko drożej. Ale i mniej. Shrinkinflacja, shrinkflation, inflacja malejących opakowań. A jak nie będzie schodził, to będzie jak z masłem" - napisał Rafał Mundry na Twitterze.

Marka Winiary o cenach i gramaturach

Do sprawy ustosunkowała się marka Winiary.

- Pragniemy poinformować, że przytoczone w artykułach przykłady dotyczące Majonezu Dekoracyjnego WINIARY odnoszą się do oferty sezonowej i dedykowanej dla danej sieci handlowej. Produkty w takiej ofercie są każdorazowo tworzone na życzenie i według preferencji klienta biznesowego, dlatego mogą być dostępne w różnych pojemnościach, takich jak przytoczone 800, 820 czy 900 ml. Zmienne pojemności w ubiegłych latach wynikają z zapotrzebowania poszczególnych sieci handlowych i nie są częścią standardowej oferty marki – na rynku w stałej ofercie były i są dostępne warianty Majonezu Dekoracyjnego WINIARY w pojemnościach: 250 ml, 300 ml, 400 ml, 700 ml. Dodatkowo, w sieci sklepów Biedronka całorocznie dostępna jest wersja 500 ml. W związku z inflacją – podwyżki cen w kategorii majonezów były nieuniknione i objęły wszystkie marki dostępne na rynku. Dbając o utrzymanie najwyższej jakości naszych produktów, my również byliśmy zmuszeni podnieść ceny. Jako producent nie mamy jednak wpływu na końcową cenę widoczną dla konsumenta przy półce sklepowej - czytamy w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji.