Właściciel Biedronki gotowy na gorsze czasy

fot. sklep Biedronka w Katowicach (fot. materiały prasowe)

- Sześć z pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. było naznaczonych skutkami pandemii COVID-19. W tym okresie determinacja naszych zespołów i elastyczność naszych działań pozwoliły nam być zwinnymi i kreatywnymi – podsumował wyniki JM prezes grupy, Pedro Soares Dos Santos.

- Nie straciliśmy z oczu długoterminowej perspektywy. Mimo trudnych czasów, w jakich żyjemy, uważam, że dziś jesteśmy lepiej przygotowani do nowej sytuacji, niż sześć miesięcy temu. Mam świadomość, że niepewność pozostaje nadal bardzo duża. Na okres świąteczny, tradycyjnie tak ważny dla handlu detalicznego, zwłaszcza w kategorii żywności, mogą mieć wpływ ograniczenia w mobilności i chęć oszczędności w niepewnych czasach. Ale jesteśmy na to gotowi – zapewnił Pedro Soares Dos Santos.

Jeronimo Martins, właściciel Biedronki spodziewa się trudnego sezonu świątecznego. - Warunki rynkowe na nadchodzące miesiące, w tym okres Bożego Narodzenia, są trudne do przewidzenia ze względu na niepewność co do rozwoju epidemii oraz środków, które mogą zostać wdrożone w celu jej powstrzymania. Prawdopodobnie zostaną wprowadzone dalsze ograniczenia mobilności na poziomie krajowym – ocenia spółka.

Przypomnijmy, przychody sieci Biedronka w trzecim kwartale - w walucie lokalnej - wzrosły o 9,3 proc., a sprzedaż porównywalna była wyższa o 6 proc. Przychody wyrażone w euro wzrosły o 6,4 proc. do 3,4 mld EUR.

Na koniec września sieć liczyła 3.047 dyskontów, o 115 więcej niż przed rokiem, a łączna powierzchnia handlowa tych obiektów wynosiła 2,064 mln metrów kwadratowych.

W ciągu trzech kwartałów 2020 roku nakłady inwestycyjne na sieć Biedronka spadły do 141 mln euro wobec 221 mln euro rok wcześniej.