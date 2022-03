Właściciel Biedronki przekaże 5 mln euro na pomoc Ukrainie

Darowizna pieniężna zostanie przekazana łącznie 5 organizacjom, które już aktywnie działają, by ratować ludność w Ukrainie, a także wspierają uchodźców po bezpiecznej stronie granicy. W jej ramach Grupa Jerónimo Martins przekaże:

1 mln euro dla Caritas Polska,

1 mln euro dla Polskiego Czerwonego Krzyża,

1 mln euro dla Polskiej Akcji Humanitarnej,

1 mln euro dla Polskiej Misji Medycznej,

1 mln euro dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

- Ten wkład finansowy to kolejny po zadeklarowanej już 28 lutego przez Biedronkę - największą markę należąca do Jerónimo Martins - oraz Fundację Biedronki pomocy na kwotę 10 mln zł. W jej ramach sieć Biedronka oraz Fundacja Biedronki przekazują pomoc uchodźcom w postaci żywności i innych produktów pierwszej potrzeby we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami publicznymi działającymi w obszarach przygranicznych – przypomina spółka.

Również główne marki Jerónimo Martins w Portugalii - Pingo Doce i Recheio - zgłosiły chęć udziału we wspólnym wysiłku na rzecz przyjęcia i integracji ukraińskich uchodźców w Portugalii. Obie firmy są gotowe do wniesienia wkładu w postaci darowizn produktów żywnościowych i nieżywnościowych, a także do rozwijania kolejnych sposobów współpracy z instytucjami i władzami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi, by nieść pomoc ludziom w potrzebie.