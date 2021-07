Właściciel Biedronki włącza się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu

Strategia zrównoważonej gospodarki żywnościowej UE ma na celu ochronę środowiska; fot. JM

Jerónimo Martins jest wśród sygnatariuszy Kodeksu Postępowania w zakresie Odpowiedzialnego Biznesu i Praktyk Marketingowych Unii Europejskiej. W sumie 65 firm i stowarzyszeń zjednoczyło się, aby wspierać tę inicjatywę.

Pedro Soares dos Santos, prezes Jerónimo Martins, komentuje: „Jesteśmy świadomi, że strategia „od pola do stołu” jest sercem Europejskiego Zielonego Ładu i dostrzegamy wszystkie wyzwania zrównoważonego systemu żywnościowego. Uznając istniejącą współzależność między zdrowymi ludźmi, zdrowym społeczeństwem i zdrową planetą, jesteśmy głęboko zaangażowani w realizację Agendy 2030, dlatego cieszymy się, że możemy dołączyć do pierwszej grupy sygnatariuszy Kodeksu".

Grupa JM złożyła cztery strategiczne zobowiązania dotyczące działalności w Polsce i Portugalii:

1. Promowanie zdrowia poprzez jedzenie

• Do 2023 r. co najmniej 90% produktów marek własnych nie będzie zawierało w swoich składnikach sztucznych barwników;

• Do 2023 r. co najmniej 90% produktów marki własnej nie będzie zawierało sztucznych wzmacniaczy smaku

2. Zwalczanie zanieczyszczenia środowiska plastikiem

• Do 2025 roku 100% opakowań z tworzyw sztucznych marki własnej będzie można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi;

• Do 2025 roku zmniejszyć o 10% wskaźnik zużycia plastiku na milion euro sprzedaży w porównaniu do 2018 roku.

3. Walka z marnowaniem żywności

• Do 2030 roku zmniejszyć o połowę w porównaniu do 2016 roku marnotrawstwo żywności generowane przez działalność spółek.

4. Promowanie dobrostanu zwierząt

• Do 2025 roku wyeliminować sprzedaż jaj marki własnej z chowu klatkowego