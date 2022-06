Właściciel Dino jest najbogatszym Polakiem

Z pierwszego miejsca ustąpił Zygmunt Solorz-Żak. Wyprzedził go Michał Sołowow.

Tygodnik podkreśla, że minione 12 miesięcy były jednymi z najtrudniejszych dla bogaczy. Łączny majątek polskich miliarderów i milionerów skurczył się o 3 mld złotych.

Kim jest Tomasz Biernacki?

Biernacki w 1999 roku otworzył swój pierwszy sklep Dino. Dziś ma ich 1880.

Dokładnie 5 lat temu spółka Dino Polska zadebiutowała na GPW.

Dziś Grupa Dino jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci supermarketów proximity w Polsce – zarówno pod względem liczby sklepów, jak i przychodów ze sprzedaży.

Mimo takiego sukcesu Tomasz Biernacki nigdy nie udzielił wywiadu, nie opublikowano nawet jednego jego zdjęcia, nie wiadomo jak wygląda.

Historia rozwoju Dino

Jakie wydarzenia odegrały ważną rolę w historii spółki?

1999 Pierwszy sklep pod marką Dino

2002 Pierwsze centrum dystrybucyjne

2003 Dino zacieśnia relacje z zakładami mięsnymi Agro-Rydzyna

2004-2009 Rozwój wokół centrum dystrybucyjnego w Krotoszynie

2010 100 sklepów i okres dynamicznej ekspansji

2013 300 sklepów i drugie centrum dystrybucyjne

2014-2015 500 sklepów i realizacja ogólnopolskich ambicji

2016 10 tysięcy pracowników i trzecie centrum dystrybucyjne

2017 Kontynuacja dynamicznego rozwoju i debiut na GPW

2018 202 otwarcia nowych marketów w jednym roku

2019 243 nowe markety w 2019 roku

Typowy sklep Grupy Dino to wolno stojący budynek zlokalizowany w małym lub średnim mieście, lub na peryferiach dużego miasta, otwarty od godz. 7.00 do godz. 22.00. Większość sklepów ma ok. 400 m2 powierzchni sali sprzedaży i jest zlokalizowana na działkach o powierzchni ok. 3.000 m2 z parkingiem dla 10-30 samochodów.