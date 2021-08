Właściciel Lidla i Kauflandu przejmuje SUEZ Zielona Energia

PreZero buduje w Polsce komunalną potęgę, fot. materiały prasowe

Firma PreZero należąca na Grupy Schwarz złożyła w UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad warszawską spółką SUEZ Zielona Energia.

PreZero Warszawa dotychczas posiadała 50% kapitału zakładowego w SUEZ ZE.

PreZero Warszawa należy do Grupy PreZero, która z kolei należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero).

SUEZ ZE zajmuje się realizacją umowy w sprawie zaprojektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu.

Rok temy Grupa PreZero informowała o podpisała porozumienie w sprawie planowanego przejęcia spółek Grupy Suez (w Holandii, Luksemburgu, Niemczech oraz w Polsce) zajmujących się utylizacją i recyklingiem odpadów.