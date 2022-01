Właściciel Makro idzie w e-commerce i marki własne

Firma stwierdziła, że ​​widzi dalsze duże możliwości rozwoju na arenie międzynarodowej. Całkowite obroty grupy powinny wzrosnąć do ponad czterdziestu miliardów euro do 2030 r., a jej EBITDA do ponad dwóch miliardów. Aby zwiększyć rentowność, detalista dąży m.in. do większego udziału marek własnych i prostszej prezentacji w sklepach (m.in. sprzedaż prosto z palety).

Metro chce rozwijać się online, otwierając swoją platformę e-commerce dla sprzedawców zewnętrznych i rozszerzając ją na dwa nowe kraje rocznie. Obroty internetowe Metra wzrosły już czterokrotnie w ciągu ostatniego roku.

Metro zadowolone ze swoich sklepów

Niemiecka firma twierdzi, że jest zadowolona z istniejącej sieci sklepów, nazywając swoje portfolio atrakcyjnym i zrównoważonym. Firma chce przekształcać sklepy w "wielokanałowe huby zaopatrujące lokalnych klientów". Może to być również przyszłość dla belgijskich sklepów. - Decyzja o zamknięciu belgijskiego i indyjskiego oddziału z pewnością nie została jeszcze podjęta - mówi dyrektor generalny Steffen Greubel.