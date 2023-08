Właściciel Perły produkuje mniej piwa, jeden projekt zawieszony

Piwo Perła to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów Lubelszczyzny. Spółka Browary Lubelskie jest jednym z największych regionalnych producentów piwa w Polsce i niekwestionowanym liderem tej branży na Lubelszczyźnie. Jak sobie radzi na coraz trudniejszym rynku?

Tracą piwa economy

Browary opisały sytuację rynkową oraz działania spółki w 2022 r.

Perła, podobnie jak reszta branży, obserwuje na rynku zwrot w kierunku produktów prozdrowotnych czego przejawem jest popularność piw bezalkoholowych lub niskoalkoholowych.

- W Polsce podobnie jak w Europie Zachodniej w 2022 roku mocno rozwija się premiumizacja, następuje wzrost popularności piw bezalkoholowych oraz piwnych specjalności, spada sprzedaż lagera oraz piw mocnych. Sprzedaż mocnych lagerów spadła o 12,8% względem 2021 roku. Jeśli popatrzymy na segmenty cenowe, to tracą piwa economy, odnotowując spadek w wysokości 4,8%. Spożycie piwa w Polsce jest obecnie najniższe od 2010 roku. W 2022 roku spadło do poziomu 92 litrów na osobę - czytamy w sprawozdaniu finansowym browaru.

Perła produkuje mniej piwa

W 2022 roku PERŁA-Browary Lubelskie S.A. wyprodukowała 1 959 tys. hl piwa, a to oznacza spadek w odniesieniu do roku 2021 o 1,2 proc. W roku 2022 sprzedaż piwa do odbiorców spółki wyniosła 1.993 tys. hl i wzrosła w odniesieniu do roku 2021 o 19 tys. hl.

W 2022 roku przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 752.794 tys. zł, natomiast koszty działalności operacyjnej 727.190 tys. zł (w tym 209.386 tys. zł to podatek akcyzowy). PERŁA-Browary Lubelskie S.A. osiągnęła zysk ze sprzedaży na poziomie 25.604 tys. zł. Wypracowany zysk netto ukształtował się na poziomie 18.189 tys. zł (32 085 tys. zł w 2021 r.).

Piwo Perła, fot. za perla.pl

Perła tworzy nowy rodzaj piwa. Pomagają fundusze unijne

Browary podają , że w 2022 roku kontynuowały prace budowlane i rozpoczęły rozruchy technologiczne Demonstratora Technologii. Projekt pod oficjalną nazwą ”Opracowanie nowego rodzaju piwa o ustandaryzowanej strukturze profilu cukrowego i niskiej zawartości alkoholu, skierowanego do nowego segmentu klientów” jest współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Planowane dofinasowanie z funduszy unijnych to 38,2 mln zł. Wykonano m.in. montaż i uruchomiono nową linię rozlewu KEG, wybudowano nową stację uzdatniania wody, uruchomiono Pasteryzator piwa w Browarze w Zwierzyńcu.



Pijalnia Piwa w Zwierzyńcu wzbogaciła się o nową specjalną ośmiokranową

kolumnę piwną, umożliwiającą serwowanie większego asortymentu oraz nalewanie do litrowych butelek PET.

Perła Chmielowa odpowiada za połowę wolumenu sprzedaży. English Pale Ale idzie w odstawkę

Firma podaje, że dominujący udział w portfelu produktów posiada Perła Chmielowa a jej udział stanowi 50 % wolumenu sprzedaży spółki.

Natomiast największy ilościowy wzrost sprzedaży o 15,8 tys. hl odnotowała Perła Bezalkoholowa (wprowadzona do oferty asortymentowej w 2021 r.). Drugie miejsce w rankingu pod względem wzrostu sprzedaży zanotowała

Perła Export, której wzrost wyniósł 4,1 tys. hl w relacji do roku poprzedniego.

Zgodnie z trendami na rynku piwowarskim i w odpowiedzi na oczekiwania

konsumentów wprowadzone zostało w 2022 r. do oferty asortymentowej spółki piwo smakowe Perła Summer 0,0 % Jabłko i Mięta w puszcze 0,5l. Podjęta została decyzja o rezygnacji ze sprzedaży piwa English Pale Ale.

Kto jest właścicielem Browaru Perła?

Poniżej akcjonariat spółki Perła - Browary Lubelskie

fot. za sprawozdanie finansowe spółki

Zwiedzanie Browaru Perła

Browar Perła przy ulicy Bernardyńskiej to zabytek lubelskiego przemysłu – zmodernizowany dawny klasztor i kościół Ojców Reformatów, w którym w latach 1846 – 2001 warzono piwo. W 2014 roku chcąc tchnąć nowe życie w pomieszczenia poprodukcyjne, udostępniono do zwiedzania Podziemia Browaru Perła.

Firma podaje, że ta atrakcja cieszy się dużym powodzeniem. Przez Podziemia przeszło łącznie 9.652 osoby, natomiast ekspozycje w Zwierzyńcu zobaczyło 12.849 osób.