Właściciele 305 centrów handlowych w Polsce mają dwie propozycje dla najemców

polak myslacy 2020-04-07 14:03:49

wiec drogie centra handlowe. troche pokory. jakie koszty operacyjne macie, skoro wiekszosc najemnoc ma pozamykane punkty? skoro najwieksze obiekty w np Warszawie wyslaly do swoich najemcow pisma, ze nie beda ochraniac obiektow i nie recza za ewentualne kradzieze. pysznie! jak ciagnac to na maksa. z drugiej strony rozsylacie informacje, ze beda ciecia kosztow- ergo poleca etaty. pseudo kadra managerska made in Poland. kazdy powod dobry by dokrecic srube i ciac koszty, byleby premia na koniec roku byla mila. rzeczz w tym, ze to co robicie "idzie w swiat" wiec nie zdziwcie sie jak Wam spora grupa klientow odplynie, bo ludzie szczegolnie teraz widza, ze mozna robic zakupy bez wyprawy do CH.