Wojna Lidla z Tesco zakończona. Pozostaje kwestia pieniędzy

Sąd orzekł, że logo Tesco Clubcard zostało skopiowane od Lidla. Teraz sędzia wyda nakaz zobowiązujący Tesco do zaprzestania używania logo Clubcard.

Lidl wygrywa w sądzie z Tesco

Logo niemieckiego detalisty to słowo Lidl znajdujące się w żółtym kółku. Tesco używa podobnego znaku do promocji programu Clubcard.

Sędzia Joanna Smith orzekła, że Tesco używając znaku Clubcard nieuczciwie wykorzystało reputację Lidla (niskie ceny - red.).

Smith powiedziała: ​​Zgadzam się, że "Tesco subtelnie, ale podstępnie przeniosło obraz z logo Lidla na logo Clubcard w umysłach niektórych konsumentów. Miało to pomóc Tesco zwiększyć atrakcyjność cen”.

Walka o logo fot. za shutterstock

Tesco naruszyło prawa autorskie Lidla

Rzecznik Lidla skomentował: „W ciągu ostatnich trzech lat Tesco używało logo Clubcard, aby oszukać wielu klientów. Celem było przekonanie ich, że Tesco dopasowuje ceny do Lidla lub jest w stanie zaoferować taką samą świetną wartość jak my. Poprosiliśmy Tesco o zmianę logo Clubcard, ale odmówili, co spowodowało konieczność przeniesienia tego sporu do sądu."

Po zapoznaniu się z dowodami, sąd orzekł teraz, że logo Tesco Clubcard zostało skopiowane z logo Lidla, co narusza prawa do znaku towarowego i prawa autorskie Lidla.”