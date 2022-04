Wojna w Ukrainie to kolejny argument za zniesieniem zakazu handlu w niedziele?

PRCH od lat apeluje o przywrócenie możliwości handlu w niedziele. - Dziś jest jeszcze więcej argumentów potwierdzających, że taka decyzja zdecydowanie poprawiłaby sytuację branży, która daje zatrudnienie ponad 1,6 mln Polaków, a ostatnio coraz częściej również naszym gościom z Ukrainy. Zakaz handlu jest swego rodzaju anachronizmem i nie przystaje do dzisiejszego tempa i stylu życia Europejczyków. Już tylko w nielicznych krajach europejskich wciąż nie można handlować w niedzielę - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Nie stać nas na zamknięte sklepy?

- Musimy pamiętać, że tak handlowcy, jak i właściciele centrów handlowych bardzo mocno odczuwają bezpośrednie (abolicja czynszowa, lockdowny) i pośrednie (mniejsza odwiedzalność, zmiana przyzwyczajeń zakupowych) skutki pandemii. Na tę sytuację nałożyły się dodatkowo szybko rosnąca inflacja oraz efekt wojny w Ukrainie, co powoduje wzrost niepewności konsumentów. Ten niepokój już przekłada się na ograniczenie wydatków, zwłaszcza tych, które nie są niezbędne. Jeszcze ważniejszym skutkiem wojny jest masowy napływ uchodźców do Polski. To głównie kobiety i dzieci. Skoro nie wiemy jak długo u nas pozostaną, to musimy myśleć nie tylko o zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb, ale też tworzeniu dodatkowych miejsc pracy dla kobiet z Ukrainy. Dodatkowy dzień handlu spowoduje 17 proc. wzrost godzin pracy, na podobnym poziomie mogłoby więc wzrosnąć zatrudnienie w handlu. Na dodatek, w dużej mierze zaspokajałoby ono potrzeby osób szukających elastycznego czy niepełnego wymiaru zatrudnienia. Dziś pytanie brzmi, czy stać nas, by takich działań nie podejmować? - argumentuje Krzysztof Poznański.

Zwiększyć podaż pracy przez handel w niedziele

W obliczu inwazji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy konieczne jest podjęcie wszelkich kroków, które umożliwią zwiększenie podaży pracy oraz dających pozytywny impuls dla gospodarki naszego kraju. W związku z powyższym apelujemy o niezwłoczne przywrócenie możliwości handlu we wszystkie niedziele na terytorium całego kraju - postulował na początku marca br. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Zdaniem ZPP przywrócenie pełnej możliwości prowadzenia handlu w niedziele daje szanse stworzenia dziesiątek tysięcy dodatkowych miejsc pracy, które w połączeniu z już istniejącymi nieobsadzonymi wakatami mogą stanowić istotne źródło zatrudnienia dla uchodźców. - Praca w handlu byłaby dla nich szansą na bycie niezależnym od pomocy socjalnej oraz na długotrwałe osiedlenie się w naszym kraju. Możliwość znalezienia pracy jest niezbędna nie tylko ze względów ekonomicznych – praca daje ludziom również poczucie bezpieczeństwa i „normalności”- uważa organizacja.

Handel w przygranicznych placówkach

Z uwagi na wojnę i napływ uchodźców z Ukrainy, polski rząd zapowiedział zmianę przepisów, by zezwalały na funkcjonowanie przez cały tydzień sklepom na terenach województw podkarpackiego oraz lubelskiego. Największe sieci zdecydowały się otworzyć drzwi swoich placówek w tych lokalizacjach.

Funkcjonowanie sklepów w tych regionach w pierwszych dniach wojny było istotne przede wszystkim z punktu widzenia pomocy niesionej uchodźcom z Ukrainy. Jednak aktualnie punkty handlowe działają w oparciu o dane przez rząd słowo - wciąż nie ma bowiem żadnego oparcia w prawie, chociażby w specustawie z 12 marca br., która dotyczyła kwestii związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Senat odrzucił poprawkę, która zakładała możliwość otwierania sklepów także w niehandlowe niedziele (do 30 czerwca br.), aby pomóc zaopatrywać uchodźców.

- W chwili obecnej nie ma potrzeby podejmowania prac legislacyjnych zmierzających do czasowego wyłączenia stosowania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni - podała 17 marca br. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie tymczasowego dopuszczenia handlu w niedziele w związku z sytuacją humanitarną.