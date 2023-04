Wprowadzili program lojalnościowy i frekwencja w sklepach wzrosła o 20 proc.

Program lojalnościowy sieci Kaufland zapewnia użytkownikom atrakcyjne ceny na wybrane produkty, dzięki czemu klienci mogą zaoszczędzić konkretne sumy, a także umożliwia zbieranie punktów, które można wymieniać na dodatkowe zniżki. Jak pokazują dane sieci Kaufland, specjalne oferty zachęciły klientów lojalnościowych do częstszych zakupów z kartą – frekwencja w sklepach w marcu 2023 roku w porównaniu do marca 2022, gdy program Kaufland Card jeszcze nie funkcjonował, była wyższa o 20%.

Obniżka cen - tego oczekują klienci sklepu

Przed wprowadzeniem programu lojalnościowego Kaufland przeprowadził badania, aby jak najlepiej poznać oczekiwania klientów i stworzyć dla nich program szyty na miarę. Aż 87% respondentów wskazywało, że obniżka cen produktów jest benefitem najbardziej zachęcającym do zakupu.

Kaufland nagradza klientów przy każdych zakupach – za każdą wydaną złotówkę użytkownik Kaufland Card otrzymuje jeden punkt. Punkty te klienci mogą wymieniać na specjalne kupony, które pozwalają nabyć dany produkt po bardzo okazyjnej cenie, nawet za symboliczny grosz – od 26.04 do 3.05, aktywując dany kupon, można nabyć napój gazowany K-Classic o pojemności 2 l lub płatki śniadaniowe K-Classic 250 g za jeden grosz.

Obecnie ponad 60% użytkowników Kaufland Card korzysta z cyfrowej wersji programu, która zapewnia dodatkowe korzyści. Jest to m.in. elektroniczne podsumowanie zakupów, dzięki któremu można sprawdzić, ile pieniędzy zaoszczędziliśmy, robiąc zakupy z Kaufland Card.

Kaufland w Polsce to 240 marketów

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1450 sklepów i zatrudnia ok. 148 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 240 marketów i zatrudnia ok. 15 000 pracowników.

Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.





