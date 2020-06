Wracają Biedronkobusy i zewnętrzne stoiska z warzywami i owocami

fot. materiały prasowe

W sezonie wakacyjnym w nadmorskich miejscowościach ruch klientów w sklepach sieci Biedronka wzrasta średnio o blisko 130%. W związku z tym Biedronka przygotowuje szereg udogodnień dla klientów na sezon turystyczny w Polsce. Na klientów Biedronki czekają m.in. Biedronkobusy, zewnętrzne warzywniaki i stoiska z napojami i lodami, a także sklepy czynne całodobowo.

Nadmorskie kurorty każdego roku przyciągają rzesze turystów, a wielu z nich woli samemu przygotować posiłki lub po prostu oszczędzić podczas bieżących zakupów spożywczych. W sezonie letnim odnotowywany jest w nich znaczący wzrost ruchu. Królem wakacyjnego polowania w 2019 r. okazał się sklep w Mielnie, który w sezonie letnim odwiedziło prawie ćwierć miliona klientów. To oznacza, że w sezonie każdego dnia ten sklep odwiedzało ponad trzykrotnie więcej klientów niż poza sezonem. W związku z tym sieć wprowadziła rozwiązania, które mają na celu zwiększyć komfort zakupów klientów w sklepach zlokalizowanych w miejscach atrakcyjnych turystycznie.



- W tym roku spodziewamy się, że ruch w nadmorskich miejscowościach będzie jeszcze bardziej wzmożony w porównaniu do poprzednich lat. Aby zapewnić naszym Klientom bardziej przyjemne, atrakcyjne i wygodne zakupy, proponujemy im specjalne rozwiązania takie jak zewnętrzne stoiska, dedykowaną linię autobusową dowożącą klientów do sklepu w Łebie, a także sklepy całodobowe - mówi Łukasz Burda, dyrektor operacyjny regionu Koszalin w sieci Biedronka.

Aby ułatwić dojazd do Biedronki, położonej poza centrum miasta w Łebie, sieć uruchomiła specjalną linię autobusową. To rozwiązanie pomoże klientom, np. turystom przyjeżdżającym na urlop bez samochodu, w dotarciu do placówki przy al. Świętego Jakuba 39. Linia funkcjonuje od końca czerwca do 17 sierpnia. Specjalny autobus Biedronki będzie kursował w godzinach popołudniowych codziennie, z wyjątkiem niedziel niehandlowych. Pierwszy autobus wyrusza z Biedronki w kierunku ul. Nadmorskiej o godzinie 15.00, kolejne co pół godziny, aż do 19:00, kiedy to startuje ostatni kurs. Bilet na przejazd kosztuje symboliczną złotówkę.



Biedronka wprowadziła też stoiska z owocami na zewnątrz sklepów, wyposażone w wagę i osobną kasę, obsługiwaną przez pracownika. Takie punkty możemy znaleźć w Mielnie, Ustroniu Morskim, Dziwnowie, Ustce, Dźwirzynie.

Sklepy Biedronka w nadmorskich miejscowościach funkcjonować będą w wydłużonych godzinach. Wiele z nich będzie obsługiwać klientów całodobowo. Lista nadmorskich sklepów sieci Biedronka z godzinami otwarcia znajduje się w załączniku.