Wrzesień w handlu: Inflacja i ceny energii głównym problemem branży

Koszty energii dobijają handel

Handel bije na alarm. Bez interwencji rządów nie poradzi sobie z rosnącymi kosztami energii. Handel detaliczny i hurtowy obejmuje ponad 5 mln firm i 26 mln pracowników, rozsianych po całej Europie - zauważył EuroCommerce.

Organizacja podaje, że firmy z tego sektora działają na niskich marżach, wahających się między 1 a 3 proc. Czterokrotne zwiększenie ich rachunków za energię będzie teraz stanowić ponad 40 proc. ich EBIDTA, co oznacza, że wąska marża zysku całkowicie zniknie, nawet dla większych operatorów. Sieci starają się ograniczyć koszty zużycia energii - coraz więcej sklepów wdraża proekologiczne rozwiązania i inwestuje w technologie.

Biedronka musi zapłacić karę nałożoną przez UOKiK

Sąd przyznał rację UOKiK w sporze z właścicielem sieci Biedronka. Firma ma do zapłaty 115 mln zł kary. Chodzi o praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.



Jak tłumaczy urząd, sąd uznał, że "prezes UOKiK miał rację, stwierdzając, że JMP stosowało nieuczciwą praktykę rynkową. Polegała ona na uwidacznianiu niższej ceny przy produkcie na półce niż zakodowana w kasie. Spółka naruszyła też obowiązek informacyjny poprzez brak ceny przy każdym produkcie".

Sieci nie chcą odpuścić handlu w niedziele

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę ma luki i branża cały czas próbuje te luki wykorzystywać. Ostatnio handel próbuje opcji "na czytelnię". Takie działania mogą się zintensyfikować, gdyż detaliści mogą chcieć w ten sposób odrobić starty wynikające z ogromnych podwyżek cen gazu i prądu.



O Biedronce co jakiś czas pojawiają się doniesienia, że chce otwierać sklepy w niedziele. Ostatnio była mowa o sprzedaży opasek medycznych w sklepach, co miałoby być furtką do handlowania w ostatni dzień tygodnia.

Lidl i Auchan z dobrymi wynikami w Polsce

W roku finansowym od marca ub.r. do lutego br. przychody polskiej spółki Lidla z działalności handlowej w kraju zwiększyły się rok do roku z 23,83 do 26,84 mld zł. Zysk netto zmalał z 1,69 do 1,28 mld zł.

Za ostatni rok obrotowy 2021, sieć Lidl Polska odprowadziła około 2 mld zł podatków – CIT, PSD, VAT, AKC, PIT i innych danin publicznych.



Francuski detalista Auchan odnotował wzrost sprzedaży na wszystkich rynkach, z wyjątkiem rodzimego oraz Ukrainy. Grupa detaliczna inwestuje miliony w walkę z inflacją, mając nadzieję na przyciągnięcie większej liczby klientów do swoich sklepów.

W pierwszej połowie tego roku przychody Auchan Retail wzrosły o 6,2 proc. do 15,4 mld euro. Sprzedaż porównywalna (LfL) wzrosła o 0,6 proc., podczas gdy sprzedaż paliw wzrosła o 51 proc.

Półrocze Biedronki, Dino i Eurocashu

Na koniec czerwca 2022 r. Dino Polska zwiększyła rozmiary swojej sieci do 1975 placówek, wobec 1622 rok wcześniej. Ekspansja geograficzna postępowała zgodnie z przyjętą ideą ,,Dino – najbliżej Ciebie’’, zakładającą w pierwszej kolejności zagęszczanie sieci na terenach gdzie Dino jest już obecne, przy stopniowym uruchamianiu placówek w nowych gminach i powiatach. Przychody ze sprzedaży firmy przekroczyły 8,7 mld zł i były o 45,4% wyższe niż rok wcześniej. Dynamika sprzedaży w sklepach, które istnieją od co najmniej roku (LfL) wyniosła 25,5%.



Po pierwszych sześciu miesiącach br. sprzedaż Biedronki liczona w złotówkach wzrosła o 21,3 proc., a w euro o 18,7 proc., osiągając wartość 8,3 mld euro. Wzrost LfL to 17.5 proc. EBITDA spółki liczona w złotówkach wzrosła o 17,9 proc, a w euro o 15,4 proc.

Marża ze sprzedaży wyniosła 8,7 proc., czyli spadła o 0,2 proc. w stosunku do pierwszego kwartału br., kiedy wynosiła 8,9 proc. Spadek marży odzwierciedla strategię inwestowania w cenę i rosnący wzrost kosztów działalności (energia elektryczna oraz paliwa). Na inwestycje sieć wydała 161 mln euro.

Skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash w I półroczu przekroczyła 14,3 mld zł i była o ponad 16% wyższa rdr. Wzrost przychodów przewyższył wzrost kosztów, co przełożyło się na poprawę marży EBITDA i historycznie wysoki poziom zysku EBITDA – w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł on 407 mln zł. W II drugim kwartale 2022 roku Grupa miała 19,1 mln zł zysku netto, wobec blisko 95 mln zł straty netto rok wcześniej. W sumie pierwsze półrocze grupa zakończyła z 31 mln zł straty netto.

Muszkieterowie stawiają na proximity

Grupa Muszkieterów przedstawiła plany rozwoju do 2026 roku. Firma dla szyldu Intermarche przygotowała strategię, która ma pozwolić sieci poprawić pozycję i przeskoczyć z miejsca 7. na 5. na liście największych sieci FMCG w Polsce, zwiększając obrót do 10 mld zł. Pomóc ma w tym ekspansja w nowym formacie - proximity.



Format proximity, czyli sklepy o pow. ok.500-600 mkw. to odpowiedź na zmiany zachowań klientów, ale też potrzeba wzmocnienia obecności na rynku handlowym. Obecnie koncept jest na etapie finalnym odnośnie koncepcji architektonicznej, aranżacji przestrzeni w sklepie, polityki cenowej i asortymentowej. Wytypowane zostały już pierwsze lokalizacje, w których będą prowadzone testy tego konceptu. Pilotaż, który pozwoli zebrać opinie rynkowe, od franczyzbiorców, klientów i dostawców ruszy w I kw. 2023 i potrwa około pół roku. To oznacza, że decyzja o finalnej formule i planach rozwoju zapadnie w drugiej połowie 2023 roku.

InPost na rekordach, Allegro tonuje nastroje

InPost zanotował w II kwartale wzrost przychodów o 97,8 proc. do 1,696 mld zł. Zysk EBITDA wzrósł o 41 proc. do 511 mln zł. InPost zanotował także wzrost wolumenów, dostarczając w II kwartale 179,9 mln przesyłek, więcej o 73 proc.W Polsce Grupa zanotowała 36 proc. r/r wzrost wolumenów w kanale poza platformą Allegro oraz 6 proc. na samej platformie.



Co ciekawe, Vinted wyprzedziło Allegro jeśli chodzi o udziały w przychodach InPost. - I to jest zgodne z założeniami naszej strategii. Podpisujemy bowiem umowy z partnerami, takimi jak Vinted czy Shopee, którzy działają na wielu rynkach i dzięki temu szybko rośniemy, stając się graczem paneuropejskim, a nie regionalnym - powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

Grupa Allegro podała z kolei wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 r.Przychody operacyjne to 3,6 mld zł wobec 2,5 mld zł w I pół. 2021 r. Zysk operacyjny wyniósł 490 mln zł wobec 827 mln rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 103 mln wobec 565 mln przed rokiem.



- Inflacja i powodowane nią rosnące koszty życia stanowią dla wszystkich coraz większe wyzwanie, więc po swojej stronie chcemy kłaść coraz większy nacisk na efektywność kosztową, napędzając wzrost dobrymi wynikami w Polsce i rozwojem poza nią. W obliczu presji inflacyjnej nasz model biznesowy jest najlepszym rozwiązaniem zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Przed Allegro ogromne perspektywy dalszego rozwoju - powiedział Roy Perticucci, nowy prezes Allegro.

Shopee już rok na polskim rynku

W ciągu roku działalności aplikacja Shopee została pobrana ponad 7,5 miliona razy. Na platformie sprzedaje ponad 53 tys. polskich firm. Obecnie w serwisie jest ponad 15 mln aktywnych ofert. Największą popularnością wśród kupujących cieszą się produkty FMCG: papier toaletowy, płyny do prania, napoje bezalkoholowe, uchwyty na telefon i mopy do mycia podłogi.



Większość użytkowników Shopee to osoby między 18 a 30 rokiem życia. Stale rośnie jednak liczba osób starszych, w wieku powyżej 50 roku życia. Chociaż najbardziej aktywni są kupujący z Warszawy, Krakowa i Wrocławia, to coraz więcej zamówień spływa również od osób spoza dużych miast.

UOKiK kontra OLX.pl

Prezes UOKiK postawił spółce OLX zarzut wprowadzającego w błąd sortowania ofert. Przy wyborze opcji „od najtańszych” - ceny nie uwzględniają opłaty za „Usługę serwisową”, co może wpłynąć na wybór mniej opłacalnej oferty. Ponadto zastrzeżenia prezesa UOKiK wzbudził brak jasnych i jednoznacznych informacji dotyczących samej „Usługi serwisowej”. Zarzut dotyczy nieinformowania użytkowników o możliwości zakupu bez dodatkowej opłaty, np. poprzez ustalenie w wiadomościach na platformie warunków bezpośredniego odbioru od sprzedającego. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów grozi kara do 10 proc. obrotu.