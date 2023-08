Wschodząca gwiazda NBA twarzą 4Move. Napoje będą miały szeroką dystrybucję

- Wybór Jeremiego na naszego ambasadora był dość naturalny. Jest autentyczny, otwarty i doskonale pasuje do 4Move - mówi Wiesław Włodarski, właściciel FoodCare.

- Napoje izotoniczne oraz wody witaminowe to naturalny element mojej diety. Cieszę się, że FoodCare to polska marka, którą mogę wesprzeć swoją twarzą i nazwiskiem - mówi Jeremy Sochan.

Wizerunek Jeremiego pojawi się na napojach 4Move. Koszykarz będzie bohaterem nowej kampanii 360, która wystartuje w Polsce i za granicą. Firma twierdzi, że ma bardzo innowacyjny pomysł na wykorzystanie wizerunku sportowca. Za realizację spotu odpowiada agencja Ancymony. Hasło kampanii to "Now it's your move".

Grupą docelową są 20-30 latkowie, którzy dbają o siebie, swoją dietę i ciało. Firma postara się zapewnić pełną ekspozycję napoju w dyskontach, które odpowiadają za 40 proc. sprzedaży produktów FMCG, sklepach kanału nowoczesnego w centrach handlowych oraz w sklepach convenience, które z punktu widzenia młodego klienta, są niezwykle ważnym elementem sprzedażowej układanki.

Produkty sygnowane nazwiskiem Jeremiego Sochana pojawią się jesienią na półkach sklepowych w Polsce, innych krajach Europy, w Afryce, na Bliskim Wschodzie i obu Amerykach.