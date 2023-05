WSP „Społem”: nie jesteśmy dużą korporacją, ale mamy pomysł na rozwój

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” to polska firma o 100-letniej tradycji. Co decyduje dziś o sukcesie na trudnym rynku, co okazało się najważniejsze dla WSP „Społem”?

Adam Jamróz: - Wieloletnią renomę zawdzięczamy przede wszystkim sprawdzonym recepturom – historia niektórych naszych produktów sięga nawet 1959 roku! W dobie wzrostu świadomości na temat żywności, kiedy wszyscy szukamy produktów maksymalnie naturalnych, nasza dbałość o jakość stanowi olbrzymi atut. Widać to gołym okiem w rankingach popularności. Wielu odbiorców i przedsiębiorców inspiruje także fakt, że pozostajemy spółdzielnią. To, co wydaje się być może anachroniczne i mało efektywne, doskonale sprawdza się w okresach ekonomicznych kryzysów. Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” z Kielc, wraz z flagowym produktem, Majonezem Kieleckim, z powodzeniem konkuruje z przedsiębiorstwami o dużo większym kapitale. I to nawet w czasach recesji.

WSP „Społem” w tym roku po raz czwarty dołączyła do grona przedsiębiorstw wyróżnionych Gazelą Biznesu? Co stało za tą nagrodą, dzięki czemu udało się ją zdobyć?

- Przede wszystkim jesteśmy dumni, że doceniono nas w jednym z najstarszych i najwiarygodniejszych rankingów przedsiębiorstw w Polsce. To, że kolejny rok z rzędu jesteśmy obecni w tak prestiżowym zestawieniu, to olbrzymi sukces. Zawdzięczamy go wspomnianej wyżej wieloletniej tradycji, ale także stale poszerzającemu się portfolio produktów. Wyniki finansowe Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem” potwierdzają stabilność zakładu i niegasnącą sympatię klientów, którzy od lat wybierają nasze wyroby w milionach sztuk rocznie.

Firma dokonała transformacji. Na czym dokładnie ona polegała?

- Od 1920 roku, kiedy założono WSP „Społem”, zmieniło się wiele. Zasłynęliśmy w sektorze chemii gospodarczej, by z czasem rozszerzyć asortyment o nowe produkty z branży FMCG, co zapewniło nam jeszcze większy sukces. W trudnym okresie II Wojny Światowej, siłą rzeczy, musieliśmy spowolnić, jednak zaangażowanie pracowników pozwoliło wrócić na obrane wcześniej tory. Przełomem dla nas był rok 1959, kiedy to ruszyliśmy z przemysłową produkcją Majonezu Kieleckiego. Pozwoliło to na późniejsze unowocześnienie infrastruktury, zmiany organizacyjne i powiększenie oferty.

Na początku lat 90. firma przeszła proces przekształceń związanych z transformacją polityczno-gospodarczą kraju oraz likwidacją Centralnego Zarządu Spółdzielni Spożywców. Wówczas, kieleckie zakłady stały się własnością pracowników i pod nazwą Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” rozpoczęły kolejny etap ekspansji - musieliśmy szybko uporać się z wieloma problemami, m.in. spłacić obce udziały oraz doinwestować produkcję. Od tego czasu umacniamy pozycję oraz rozwijamy portfolio wciąż nawiązując do tradycyjnych i niezmiennych receptur.

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” w Kielcach (fot. mat. pras.)

Jakie są plany dotyczące dalszego rozwoju?

- Przede wszystkim planujemy zainwestować w zakład. To on, obok pracowników, jest naszym najważniejszym zasobem i napędem. Wiedząc, że w najważniejszych sezonach nasza fabryka produkuje wyroby całodobowo, a sprzedaż wzrasta w tym czasie nawet o 200-300% w stosunku do innych miesięcy w roku, chcemy odciążyć nasz zespół, nie obniżając przy tym jakości naszych wyrobów. Wciąż ważnym elementem rozwoju firmy jest podążanie za trendami konsumenckimi i ciągłe poszerzanie oferty produktowej: np. w wyroby roślinne czy z obniżoną zawartością tłuszczu, a także nowe smaki musztard czy sosów. Jako przykład może posłużyć wprowadzony niedawno na rynek Majonez Kielecki z oliwkami.

Jaką dziś firmą jest WSP „Społem”?

- Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” może się dziś pochwalić ponad 100-letnim doświadczeniem i pozycją jednego z liderów rynku FMCG. Dzięki umiejętnemu łączeniu tradycji i nowoczesności, słyniemy z niepowtarzalnego smaku i najwyższej jakości składników. Jesteśmy także immanentną częścią lokalnej społeczności woj. świętokrzyskiego. Zatrudniamy blisko 400 osób, troszczymy się o środowisko naturalne, a także prowadzimy aktywne działania prospołeczne i CSR-owe.

Strategia ESG i społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR to dziś pomysł na szybszy rozwój?

- Oprócz bogatej tradycji produkcyjnej, szerokiego portfolio oraz długiego stażu na rynku, jesteśmy dumni z tego, jaką relację mamy z naszymi konsumentami. Od zawsze dbaliśmy o to, by być z nimi blisko. Nasz profil FB śledzi ponad 35 tys. osób, którzy wchodzą z nami interakcje i wspierają nasze inicjatywy. Mimo, że nie jesteśmy dużą korporacją i nie mamy wyjątkowych budżetów marketingowych, nasze działania zbliżają – tak konsumentów ogólnopolskich, jak i lokalnych. W lokalnych lodziarniach można spróbować lodów o smaku Majonezu Kieleckiego, a nawet zjeść pizzę bazującą tylko na kieleckich wyrobach WSP „Społem” – z Przysmakiem Świętokrzyskim na wierzchu.

Także nasz zespół wykazuje ogromną kreatywność, jeśli chodzi o wspieranie ciekawych inicjatyw. Niedawno rozpoczęliśmy kolejną CSR-ową zbiórkę na rzecz wrocławskiego ZOO i Fundacji Dodo - część środków ze sprzedaży przekazaliśmy na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt. Wspólnie z kieleckim UJK zorganizowaliśmy w tym roku Majonezalia, czyli studenckie juwenalia z Majonezem Kieleckim na czele. Nawet my byliśmy zaskoczeni pozytywnym odbiorem uczestników imprezy i sukcesem, jaki odniosła. Wszystko to daje nam nie tylko satysfakcję, ale też przysłowiowego kopa do tego, by dalej się rozwijać.