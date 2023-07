Wspierają sieć Aldi w sprawach technologicznych. Teraz będą zatrudniać

Cyfryzacja odgrywa kluczową rolę w strategicznych planach ALDI Nord. Wsparciem w tym zakresie jest ALDI Technology Hub - jednostka realizująca strategiczne cele z zakresu IT, stanowiąca podstawę przyspieszenia digitalizacji dla całej Grupy ALDI Nord. Powstanie organizacji to także wsparcie dla sprawnego prowadzenia zaawansowanych projektów technologicznych w ramach międzynarodowej współpracy oraz pomoc w usprawnieniu operacji biznesowych.

Eksperci ALDI Technology Hub współpracują z centralą ALDI w Niemczech

- Każdy kraj z Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord ma swój lokalny zespół ekspertów z zakresu IT, ale kompetencyjnie i strukturalnie jednostki te różnią się. Eksperci ALDI Technology Hub współpracują bezpośrednio z centralą ALDI w Niemczech. Wspólnie dbamy o to, aby wdrażać i rozwijać projekty technologiczne. Taka synergia międzynarodowych zespołów eksperckich przyczyni się do szybkiego rozwoju konkurencyjnych projektów i produktów zaawansowanych cyfrowo, mających bezpośredni wpływ na digitalizację całej Grupy – mówi Maciej Chojecki, dyrektor zarządzający ALDI Technology Hub. Głównymi środowiskami naszej pracy są systemy SAP, Power BI, Java, UIPath, dlatego szukamy specjalistów z doświadczeniem w tym zakresie. Zajmujemy się także projektowaniem i zarządzaniem procesami IT, projektami oraz testowaniem oprogramowania– dodaje M. Chojecki.

Maciej Chojecki, Dyrektor Zarządzający ALDI Technology Hub. , fot. Julita Pająk2.jpg

Aktualnie w ALDI Technology Hub jest zatrudnionych ponad 100 specjalistów, a wśród nich blisko 20% to osoby z doświadczeniem eksperckim i starszych stażem. Większość zespołu stanowią kobiety.

- Lokalizacja ALDI Technology Hub nie była przypadkowa. Kraków oraz jego okolice to zagłębie wysokiej klasy specjalistów i ekspertów z obszaru IT. To także miejsce styku biznesu, nauki i nowych technologii, które stanowią idealną przestrzeń do synergii wysokospecjalistycznych środowisk IT. – komentuje Chojecki.

Aktualnie Hub posiada otwartą rekrutację na ponad 100 stanowisk pracy. Docelowo w nowym centrum technologicznym będzie pracować ponad 250 osób. Warto wspomnieć, że zespół pracowników ALDI Technology Hub już teraz jest międzynarodowy, stąd bazowym językiem codziennej pracy jest angielski. Hub posiada aktualnie przedstawicieli m.in. z takich krajów jak: Grecja, Turcja, Argentyna, Egipt, Azerbejdżan, Indie, Niemcy, Ukraina, Białoruś, choć przewagę stanowią Polacy.

ALDI Technology Hub zachęca do pracy pakietami zdrowotnymi dofinansowywanymi przez pracodawcę oraz pakietami sportowymi. Firma oferuje również m.in. preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie, program wdrożenia dla nowych pracowników, programy treningowe i dostęp do systemu e-learningowego.

ALDI Technology Hub zlokalizowany jest w Krakowie przy ul. Fabrycznej 1. Przestrzenie biurowe Hubu mają pokój dla matki z dzieckiem oraz strefę relaksu.