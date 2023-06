Wybitna tenisistka ma swój własny napój. Od kiedy w sprzedaży?

Jak wspomniała wybitna tenisitka nawodnienie jest dla niej kluczowe. - Na najwyższym poziomie wszystko ma znaczenie. Wraz z rozwojem uczyłam się dużo o sobie i swoim ciele. Bez dwóch zdań to co jem i to co piję, jest moim paliwem. Bez tego grając turnieje tydzień po tygodniu, byłoby trudno wygrywać i się regenerować - powiedziała Iga Świątek. Ważne jest dla mnie także ograniczenie cukru. Wyzwaniem było wybranie smaków, które mają trafić do produkcji, bo pozostałe propozycje też były smaczne. Jednocześnie Iga Świątej dodała, że cieszy się, że nie ma w pełni restrykcyjnej diety, a od czasu do czasu może sobie pozwolić także na żywieniowe przyjemności.

Fizjoterapeura Igi Świątek dodał, że w trakcie gry temperatura ciała rośnie, a obniżamy ją dzięki piciu wody. Większość procesów w organizimie zachodzi w środowisku wodnym, więc nawadnianie szklanką wody jest kluczowe przed wysiłkiem i w jego trakcie co 15-20 minut. Maciej Ryszczuk ze względu na swoje doświadcznie decydował jakie składniki powinny się znaleźć w napoju, by jak najlepiej spełniały funkcję nawadniania.

Trener Tomasz Wiktorowski dodał, że jego punktu widzenia istotne jest, że przy tak restrykcyjnych kontrolach dopingowych istotne jest, że Iga ma swój własny produkt, sprawdzony, któremu może w pełni zaufać, w zamkniętych butelkach i bidonach.

Charakter produktu buduje zawartość wody kokosowej, posiadającej naturalne właściwości nawadniające, która z obecnymi w produkcie witaminami i elektrolitami pomaga uzupełniać utracone podczas wysiłku fizycznego składniki odżywcze i mikroelementy. Produkty pojawią się na półkach sklepowych już na początku lipca na wszystkich rynkach, na których Oshee jest dostępne i na które wkrótce wejdzie.

Woda kokosowa jest naturalnym izotonikiem dlatego została wybrana jako baza napoju. Jego tworzenie zajęło ok. 6 miesięcy.

Tworzenie własnego produktu razem z Oshee i moim zespołem było bardzo fajnym doświadczeniem. Selekcja smaków i dzielenie się zespołowo subiektywnymi wrażeniami to była najciekawsza część tego procesu. Podoba mi się, że woda witaminowa zawiera naturalną wodę kokosową, która ma izotoniczne właściwości i nadaje egzotycznego smaku. Owoce gwarantują orzeźwienie. Ja już wiem, że będzie to mój ulubiony produkt Oshee – powiedziała Iga Świątek.

Napoje zostały zaprezentowane 19 czerwca w warszawskiej Fabryce Norblina, podczas oficjalnej konferencji marki OSHEE oraz IGA TEAM. W wydarzeniu brały również udział dzieci i młodzież ze szkółek tenisowych.

Prezes firmy Oshee skomentował, że Iga Świątek jest idealną ambasadorką, bo osiąga nie tylko wybitne wyniki sportowe, ale także ma nieprawdopodobnie dojrzałą osobowość pomimo młodego wieku.

Od samego początku współpracy z Igą Świątek zakładaliśmy stworzenie dedykowanej linii produktów przy współudziale całego teamu Igi. Cieszymy się, że po kilku miesiącach intensywnych prac nad doborem smaków, opracowaniem właściwej formuły nawadniającej, czy tworzenia atrakcyjnej dla konsumenta etykiety, możemy zaprezentować efekt naszej współpracy w postaci unikatowych produktów OSHEE Vitamin Water z wodą kokosową o smaku Cytryna-Limonka oraz Truskawka-Melon – powiedział Tadeusz Czarniecki, CMO marki OSHEE.

Współpraca marki OSHEE z IGA TEAM

OSHEE & IGA TEAM dotyczy nie tylko samej zawodniczki, ale też członków jej sztabu szkoleniowego, włączając w to trenera Tomasza Wiktorowskiego, fizjoterapeutę Macieja Ryszczuka i psycholog Darię Abramowicz.

Jako ambasadorka marki, Iga Świątek korzysta z produktów OSHEE podczas zawodów i treningów. Jej dotychczasową dietę uzupełniły napoje izotoniczne zawierające witaminy oraz batony proteinowe stworzone z myślą o sportowcach. Wszystkie produkty, których używa Iga Świątek, zostały zatwierdzone przez jej sztab szkoleniowy, dietetyka oraz osobistego lekarza.

Ambasadorami OSHEE byli już między innymi Anna i Robert i Lewandowscy, Krzysztof Piątek oraz Joanna Jędrzejczyk. Przez ostatnie 7 lat OSHEE było sponsorem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej, a także w ciągu ostatnich lat partnerem rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy oraz eventów sportowych, takich jak Runmaggedon czy Maraton Warszawski.

W portfolio OSHEE znajdują się min. napoje izotoniczne, wody witaminowe oraz seria produktów takich jak batony musli i proteinowe. Marka jest obecna już w 55 krajach na 6 kontynentach. Marka sprzedaje napoje o charakterze lifestylowym jak OSHEE Tattoo, OSHEE Beuaty czy linię produktów kierowanych dla fanów uniwersum Wiedźmina. Seria gamingowa powstała we współpracy ze studiem CD Projekt Red. Każdy produkt OSHEE x Wiedźmin inspirowany jest grą Wiedźmin 3 Dziki Gon.