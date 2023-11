Wyjątkowa akcja Danone i Alpro. Handel zgodził się na maksymalną cenę

Nietypowa promocja produktów Alpro

Akcja Alpro potrwa aż do sześciu tygodni – czyli około trzy razy dłużej niż klasyczna akcja promocyjna w Belgii. Na litrowych opakowaniach Alpro Oats i Almond (z cukrem lub bez) będzie widoczna uzgodniona cena maksymalna wynosząca dwa euro. W porównaniu ze średnimi cenami detalicznymi z poprzedniego tygodnia oznacza to obniżkę od 20 do 40%, w zależności od produktu i sieci supermarketów.

Obniżając ceny, Alpro obniża swoją marżę (i marżę sprzedawców detalicznych). - Oczywiście sprzedawcy detaliczni ustalają ceny sprzedaży, ale wszyscy zobowiązali się do włączenia się w akcję i nie obciążania konsumentów kwotą wyższą niż 2 euro przez następne sześć tygodni. Z każdym z naszych klientów osiągnęliśmy porozumienie handlowe. Nie były to łatwe rozmowy – zwłaszcza na początku – ale ostatecznie wszystko się udało – powiedział portalowi RetailDetail dyrektor handlowy Danone Belux, Olivier Rabartin.

Rozwijanie kategorii napojów roślinnych

Sprzedawcy detaliczni nadal mają swobodę w zakresie umieszczania własnych akcentów: na przykład firma Colruyt zrezygnuje z proocyjnych opakowań ze względu na złożoność logistyczną. - Niektórzy sprzedawcy detaliczni będą promować ofertę w ulotkach, inni nie. Sieci supermarketów Albert Heijn i Jumbo nie kupują tych produktów w Belgii, dlatego nie mogliśmy zaproponować im tej akcji - dodał Olivier Rabartin.

Poprzez kampanię rabatową Alpro, Danone chce zwiększyć dostępność i rozwój kategorii produktów roślinnych. - Celem jest przyciągnięcie do tej kategorii konsumentów, którzy obecnie kupują niewiele napojów roślinnych lub nie kupują ich wcale. Mamy nadzieję, że przekonamy ich do wypróbowania produktów i spożywania większej ilości produktów roślinnych. Wpisuje się to w naszą długoterminową misję polegającą na zachęcaniu do zdrowych i zrównoważonych nawyków żywieniowych w ramach odpowiedzialnego i zrównoważonego modelu gospodarczego. Dzięki Alpro chcemy przejąć wiodącą rolę w procesie transformacji żywieniowej, nawet w tak trudnych okolicznościach gospodarczych - powiedział dyrektor firmy Danone.

Napoje roślinne są droższe od mleka, napojów sojowych i napojów ryżowych, które korzystają ze zwolnienia z podatku od opakowań i cukru. Napoje migdałowe i owsiane podlegają podatkowi od cukru i opakowań w wysokości od 17 do 22 eurocentów za litr.

Zwiększyć penetrację rynku na stałe

Choć kategoria substytutów mięsa odnotowuje spowolnienie, napoje roślinne radzą sobie lepiej w Belgii niż w krajach sąsiednich. Wskaźnik penetracji wynosi tutaj ponad 40% i jest jednym z najwyższych w Europie. „

Kiedy Danone uzna kampanię za sukces? - Pierwszym poważnym sukcesem jest to, że nasi klienci zaakceptowali tę promocję. To nie było pewne, bo to coś zupełnie nowego i innego. Będzie nam miło, jeśli w ciągu tych sześciu tygodni odczujemy duże zainteresowanie konsumentów w wynikach sprzedaży, a zwłaszcza, jeśli zauważymy, że trwale zwiększyliśmy penetrację kategorii. Dowiemy się tego dopiero za sześć do dziewięciu miesięcy - wyjaśnia Olivier Rabartin.

Win-win dla wszystkich?

Czy ceny ponownie wzrosną po sześciu tygodniach? - Nie wiem tego, decyzja należy do sprzedawców detalicznych. Jeśli zobaczą, że popyt wzrósł dwukrotnie, sami dokonają obliczeń. Co zrobisz, jeśli zauważysz gwałtowny wzrost sprzedaży przy nieco niższych marżach? W tym roku zaobserwowaliśmy ogromne wahania cen w naszych kategoriach, niezależnie od cen rekomendowanych przez Danone. Są to względy strategiczne dla sprzedawców detalicznych, ale mam nadzieję, że niektóre zmiany okażą się trwałe - dodał dyrektor firmy.