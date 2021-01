Wynagrodzenie na stanowisku kasjer w Kaufland wzrośnie do max. 4100 zł brutto

W Polsce sieć Kaufland posiada aktualnie 225 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników. Fot. materiały prasowe

Pracownicy sieci Kaufland po raz kolejny będą mogli liczyć na podwyżkę. Planowane miesięczne wynagrodzenie na stanowisku kasjer-sprzedawca w sieci Kaufland wyniesie nawet do 4100 zł brutto. Podwyżki wejdą w życie z dniem 1 marca 2021 roku.

- Dbając o konkurencyjne warunki pracy, Kaufland Polska każdego roku zleca niezależnej instytucji przegląd wynagrodzenia oraz świadczeń pozapłacowych oferowanych na rynku. Dzięki cyklicznym podwyżkom firma już od kilku lat jest w czołówce sieci handlowych pod względem oferowanych warunków finansowych. Również i w tym roku osoby na wybranych stanowiskach będą mogły liczyć na wyższe wynagrodzenie. Planowane miesięcznie wynagrodzenie na stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od stażu pracy i lokalizacji ma wynieść do 4100 zł brutto miesięcznie – czytamy w komunikacie Kauflandu.

Każdy pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę, początkowo na czas określony. Kolejna umowa zawierana jest zawsze na czas nieokreślony. Pracownicy szeregowi otrzymują jasną informację, jak będzie wyglądać ich wynagrodzenie w perspektywie kolejnych trzech lat. W ubiegłym roku poza podwyżką wynagrodzeń w ramach podziękowania za wytężoną pracę osoby zatrudnione w Kauflandzie otrzymały dodatek motywacyjny w kwocie 500 zł oraz zwiększoną wartość bonów, które pracownicy co roku dostają przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem.

Każda osoba zatrudniona w Kaufland Polska ma dostęp do Kafeterii MyBenefit, która obejmuje pozapłacowe dodatki, takie jak E-Karta MultiSport, vouchery oraz zniżki do realizacji w licznych sklepach, bilety do kina, wejściówki na najważniejsze wydarzenia kulturalne czy sportowe, a nawet wyjazdy wakacyjne i wiele innych atrakcji. Pracownicy Kaufland mogą liczyć również na prywatną opiekę medyczną, bony pracownicze na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc, paczkę bożonarodzeniową, nagrodę jubileuszową, grupowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach, dodatkową wypłatę emerytalną, zniżkę na studia czy wyprawkę dla malucha, dla każdego pracownika, który został rodzicem.