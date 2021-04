Wyniki Tesco w Polsce jako działalność zaniechana. Sprzedaż poniżej 5 mld zł

fot, Tesco

Sprzedaż Grupy Tesco wyniosła 53,4 mld funtów wobec 49,9 mld funtów rok wcześniej. Wzrost sprzedaży w grupie Tesco w ujęciu „like-for-like” wyniósł + 6,3%, w tym w Wielkiej Brytanii o + 7,7%. W Europie Centralnej sprzedaż wyniosła 3,862 mln funtów i jest to spadek o 2,1% przy zmiennym kursie wymiany walut. W ujęciu LfL spadek wyniósł 0,4 proc. Zysk operacyjny w Europie Środkowej wyniósł 124 mln funtów, na co miały wpływ: ograniczenia handlu w niedziele, węgierski podatek od sprzedaży detalicznej oraz pandemia Covid.

Działalność w Polsce została zaprezentowana jako zaniechana. Przychody w roku finansowym 2020/2021 zakończonym 29 lutego 2020 to 974 mln funtów (4,96 mld złotych) względem 1,451 mld funtów (7,8 mld zł) w 2019/2020. Koszty operacyjne spadły do 982 mln funtów z 1,462 mld funtów rok wcześniej. Starta operacyjna wyniosła 8 mln funtów wobec 11 mln funtów rok wcześniej. Strata po opodatkowaniu wyniosła 86 mln funtów wobec 142 mln funtów rok wcześniej.

Zysk operacyjny w Europie Środkowej przed uwzględnieniem pozycji wyjątkowych zmniejszył się o (29,5) proc. rok do roku, do 124 mln GBP, odzwierciedlając trudne warunki handlowe podczas działalności w warunkach ograniczeń COVID-19, co szczególnie wpłynęło na najważniejszy kanał Tesco - dużych sklepów. W ciągu roku firma opniosła opłatę w wysokości 25 mln funtów w związku z podatkiem od sprzedaży detalicznej na Węgrzech, który został wprowadzony w maju. Pandemia COVID-19 spowodowała wyższe koszty przy zmniejszonym ruchu klientów. Zgłoszone całkowite zadłużenie obejmuje 134 mln funtów zobowiązań z tytułu prowizji i 7 mln funtów zadłużenia netto związanego z działalnością firmy w Polsce.

Ken Murphy, dyrektor wykonawczy powiedział: „Tesco wykazało niesamowitą siłę i zwinność podczas pandemii. Stawiając naszych klientów i współpracowników na pierwszym miejscu, zbudowaliśmy silniejszy biznes. Chciałbym powiedzieć dziękuję całemu zespołowi za tak bezinteresowne podejście do każdego wyzwania, przed którym stanął. Ich wysiłki były naprawdę heroiczne. Chociaż pandemia jeszcze się nie skończyła, jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego rozwoju naszej firmy. Wzmocniliśmy naszą markę, zwiększyliśmy satysfakcję klientów i poprawiliśmy postrzeganie wartości. Podwoiliśmy rozmiar naszej działalności online, a dzięki Clubcard budujemy cyfrową platformę dla klientów. Zrównoważony rozwój jest teraz integralną częścią naszej strategii biznesowej i podwajamy nasze wysiłki, aby osiągnąć zeroemisyjność. Nasza decyzja o ochronie i utrzymaniu płaskiej dywidendy za ten rok obrotowy świadczy o naszym zaangażowaniu na rzecz akcjonariuszy. Wierzymy, że możemy stworzyć znaczną wartość dla nich i dla każdego interesariusza naszej firmy, nadal koncentrując się na wartości, lojalności i wygodzie dla klientów, wspartej silną dyscypliną kapitałową.