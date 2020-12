Wyrok w sprawie dręczenia karpi w hipermarkecie

fot. shutterstock

Po niemal 10 latach postępowania warszawski sąd wydał przełomowy wyrok w sprawie znęcania się nad karpiami. Trzech pracowników hipermarketu, w którym sprzedawano ryby w niehumanitarny sposób, zostało skazanych na kary więzienia w zawieszeniu - pisze tvp.info.pl

Sprawa sięga grudnia 2010 r., kiedy hipermarket E. Leclerc prowadził sprzedaż żywych karpi. Według Fundacji „Noga w Łapę” sprzedawane ryby były przetrzymywane w skandalicznych warunkach. Były trzymane w skrzynkach bez wody, co w większości przypadków prowadziło do ich śmierci przez uduszenie. Z kolei po zakupie ryby pakowane były przez pracowników sklepu do plastikowych toreb, również bez wody.

Całość na tvp.info.pl