Wysyp parków handlowych. Mamy listę nowych inwestycji 2023

Parki handlowe to inwestycyjny hit ostatnich lat. Zaspokajają potrzeby zakupowe mieszkańców średnich i mniejszych miast. Popularność zdobyły w czasach pandemii. Ten format handlowy okazał się najbardziej odporny w w czasie COVID-19. Czynsze w takich obiektach są dosyć atrakcyjne w porównaniu z galeriami handlowymi. Postanowiliśmy wiec zebrać te inwestycje w jednym miejscu i zrobić krótkie podsumowanie parków handlowych w budowie.

Ogromny potencjał parków handlowych

– Parki handlowe dominowały w 2022 roku na rynku handlowym, stanowiąc aż 90 proc. nowej powierzchni handlowej, która trafiła na rynek. W tym roku ten trend się utrzyma. To efekt nasycenia dużymi centrami handlowymi, stąd duży rozwój parków i obiektów typu convenience, w których inwestorzy widzą ogromny potencjał – mówi Mariusz Majkowski, dyrektor w dziale powierzchni handlowych w CBRE.

Park handlowy w Ostrzeszowie

Niedługo otwarcie parku handlowego w Ostrzeszowie. Obiekt o powierzchni 6400 mkw. (GLA) wynajęty jest już w ponad 90%, a wśród najemców są takie firmy jak Media Expert, KiK, Sinsay, Pepco, Dealz, Rossmann, Martes Sport, Kaes oraz Lidl. Prowadzone są rozmowy w sprawie pozostałych wolnych lokali.

Park handlowy w Ostrzeszowie prawie pełny fot. mat.pras.

Retail Park Dzierżoniów

Za wynajem powierzchni w nowym obiekcie handlowym odpowiada Scallier, który właścicielowi doradzał także przy opracowaniu koncepcji wynajmu. Ostrzeszów położony jest w województwie wielkopolskim, 45 kilometrów na południe od Kalisza.

Falcon Investment Management, inwestor parku handlowego w Dzierżoniowie, uzyskał niedawno prawomocne pozwolenie na budowę.

W południowej części miasta powstaje projekt o powierzchni 14 000 m2, z 400 miejscami parkingowymi wyposażonymi w stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

fot, Retail Park Dzierżeniów

W parku znajdzie się 20 sklepów, m.in. Rossmann, Cropp, House, Sinsay, RTV Euro AGD, CCC, Diverse, Kaes, Pepco i Lidl, który zajmie powierzchnię ponad 2000 m2. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy. Otwarcie parku handlowego w Dzierżoniowie zaplanowano na 2024 rok.

Park handlowy Glinianka

Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku zaplanowane jest otwarcie parku handlowego Glinianka w Łubnej pod Warszawą. W obiekcie swoje sklepy otworzą między innymi Carrefour (1380 mkw.), Sinsay (903 mkw.), TEDi (805 mkw.), KiK (656 mkw.), Pepco (576 mkw.) czy też Rossmann (501 mkw.).

Nowy park handlowy dostarczy na rynek w sumie około 10 000 mkw. powierzchni wynajmowalnych.

Park handlowy Glinianka połączy zakupy i rekreację, fot. mat. pras

Park handlowy Karuzela w Jastrzębiu-Zdroju

Obok typowej dla parków funkcji handlowej na terenie inwestycji powstają także: strefa gastronomiczna i relaksu. Przy parku handlowym powstaje także parking na 340 samochodów.

Spółka Karuzela ogłosiła niedawno przetarg na wybór wykonawcy parku handlowego w Jastrzębiu-Zdroju. Na powierzchni prawie trzech hektarów powstanie Park Handlowy Karuzela o powierzchni GLA prawie 12 tys. mkw., którego otwarcie przewidziane jest na połowę przyszłego roku.

Park handlowy Karuzela w Jastrzębiu-Zdroju, wiz. mat. pras.

Park handlowy Dawna Fabryka

Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie ul. Jana Pawła II oraz Armii Krajowej. W parku handlowym będzie działać 15 sklepów.Umowy podpisały już takie sieci, jak: Carrefour, Jula, Martes Sport, Pepco, Dealz, Rossmann, RTV EURO AGD, a także Sinsay. Trwają zaawansowane rozmowy z ostatnimi najemcami.

Dawna Fabryka to nowy park handlowy, który powstanie w Jeleniej Górze. Projekt zlokalizowano na terenie dawnych Zakładów Odlewniczych ZREMB, nieopodal centrum miasta, przy trasie prowadzącej do Szklarskiej Poręby. Obiekt dostarczy na rynek ok. 7,5 tys. mkw., na których powstanie 10 sklepów. Pierwszych klientów Dawna Fabryka przywita w IV kwartale 2024 roku.

Dawna Fabryka - nowy park handlowy powstanie w Jeleniej Górze, fot. mat. pras.

Nowy projekt zakłada stworzenie miejsca do szybkich i wygodnych zakupów z pełną ofertą handlową, której potrzebują klienci. W obiekcie znajdzie się operator spożywczy, sklepy oferujące sprzęt RTV i AGD, sklepy z wyposażeniem wnętrz, sportowe oraz modowe. W ramach projektu planowana jest także część gastronomiczna, w tym restauracja typu „drive thru”. Cały obiekt pomieści 10 lokali na 7,5 tys. mkw. Do dyspozycji klientów będzie wygodny zewnętrzny parking na 300 samochodów.

Koszalin Power Center

Koszalin Power Center to obiekt w formule regionalnego parku handlowego, który obejmie swym zasięgiem miasto Koszalin oraz otaczający region.

Na łącznej powierzchni 38 tys. m² GLA projekt zaoferuje szeroką gamę sklepów i lokali usługowych różnorodnych marek. Znajdzie się tam największy w regionie hipermarket budowlany Leroy Merlin o powierzchni ok. 12 tys. m², supermarket Lidl o powierzchni ok. 2 tys. m², pełnowymiarowy i jedyny w regionie salon meblowy sieci Agata Meble o powierzchni ok. 10 tys. m² oraz 30 lokali handlowych w ramach Retail Parku.

Koszalin Power Center będzie miał powierzchnię ok. 38 tys. mkw., fot. mat. pras.

Koszalin Power Center obejmie także ofertę gastronomiczną, włącznie z restauracją typu drive-thru.

Centrum powstanie bezpośrednio przy węźle drogowym drogi ekspresowej S6, łączącej Szczecin z Trójmiastem oraz ulicy Władysława IV – głównej drogi wylotowej nad morze. Otwarcie koszalińskiego projektu zaplanowano na IV kwartał 2023 roku.

Iława Era Park

Na 23 marca zaplanowane jest otwarcie parku handlowego Era Park w Iławie. Obiekt jest wynajęty w 99%.

Na 23 marca zaplanowane jest otwarcie parku handlowego Era Park w Iławie

Na powierzchni ponad 7 tys. mkw. znajdzie się kilkanaście salonów: market spożywczy ALDI, Action, Deichmann oraz Verona - salon jubilerski należący do YES. Ponadto Sinsay, Cropp, House, Pepco, Rossmann, Martes Sport, Neonet, salon mody męskiej, In Medio oraz cukiernia Raszczyk. Do wynajęcia pozostał ostatni lokal o powierzchni 24 mkw. Dla klientów przewidziano parking z ok. 230 miejscami. Iława Era Park Handlowy zlokalizowany jest u zbiegu Alei Jana Pawła II (droga wojewódzka nr 536) i ulicy Ziemowita, w sąsiedztwie stacji benzynowej Orlen oraz w otoczeniu intensywnie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej.

M Park Świdnik

Projekt, który zaprosi pierwszych klientów na zakupy z końcem marca 2023 roku, będzie miał 7,600 mkw. powierzchni GLA z 12 lokalami oraz parking dla 250 samochodów.

M Park Świdnik, mat. prasowe

M Park w Świdniku powstaje u zbiegu Al. Armii Krajowej i ul. Pileckiego we wschodniej części miasta.

Do wynajęcia pozostały ostatnie wolne lokale. Pierwsze salony w Świdniku otworzy: Sinsay, Action, Dealz, Smyk czy Kakadu. Będzie też Pepco.

Atut Myszków

Otwarcie obiektu planowane jest na koniec 2023 roku, a już 70 proc. powierzchni zostało wynajęte.

Atut Myszków

Atut Myszków będzie pierwszym w mieście nowoczesnym obiektem handlowym, którego format dostosowany zostanie do szybkich i wygodnych, codziennych zakupów. Na powierzchni 11 tys. mkw. GLA znajdzie się kilkadziesiąt lokali handlowo-usługowych znanych i popularnych marek, z wejściami bezpośrednio z parkingu.

W parku znajdzie się kilkadziesiąt lokali handlowo-usługowych znanych i popularnych marek, z wejściami bezpośrednio z parkingu. Zarówno wielkość i miks najemców dopasowana jest do potrzeb rynku lokalnego. Swoje sklepy otworzą tam marki należące do grupy LPP: Sinsay, House oraz Cropp, a także międzynarodowa sieć sklepów obuwniczych Deichmann i sklep z odzieżą i akcesoriami sportowymi Martes Sport. Nie zabraknie też drogerii Rossmann, sklepu ze sprzętem elektronicznym Media Expert oraz dynamicznie rozwijającej się sieci Pepco. Wśród najemców znajdzie się także firma CCC. W ramach parku handlowego w osobnych budynkach zlokalizowane zostaną: obiekt sieci Lidl, restauracja McDonald’s, stacja paliw oraz market DIY o powierzchni ok. 3 tys. mkw.

Parki handlowe w Brzezinach, Ropczycach i Rogoźnie

Przypomnijmy, że blisko 35 000 mkw. planuje oddać do użytku w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Genesis Property. Znaczna część powierzchni planowanych parków handowych została już wynajęta, a wśród najemców obiektów są między innymi Aldi, Pepco czy Dealz.

Park handlowy w Ropczycach

Na tę liczbę złożą się metraże parków handlowych w Ropczycach (7 000 mkw. GLA), Brzezinach (5 800 mkw. GLA), Gostyniu (9 800 mkw. GLA), Rogoźnie (1 800 mkw. GLA) i Żaganiu (7 000 mkw. GLA).

W zrealizowanych przez Genesis obiektach powierzchnie handlowe zostały wynajęte zarówno przez sieciowe marki jak Aldi, Biedronka, Stokrotka, Rossmann, Pepco, Dealz, Media Expert, KIK, Maxi Zoo, Martes Sport, Kaes, CCC, Tedi czy Sinsay jak i przez lokalnych przedsiębiorców.

Czekamy na Park Handlowy Paragon

Kilka miesięcy temu spółka Mallson Polska zarejestrowała w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy Paragon Park Handlowy. Pod tym logo ma powstać sieć parków handlowych. Strona paragonpark.pl nie jest jeszcze aktywna, ale zawiera informację, że "wkrótce będzie dostępna".

ot. za UP RP

Na stronie firmy Mallson wymienione są parki handlowe w realizacji:

Łaziska Górne - Park Handlowy

Otwock - Park Handlowy

Rogoźno - Park Handlowy

Ustroń - Park Handlowy

Wieluń - Park Handlowy