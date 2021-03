Wzrost przychodów Miraculum dzięki kontraktom z Lidlem i Aldim

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum w lutym 2021 roku osiągnęła 2,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu 2020 roku o 62 proc. Na wyniki w minionym miesiącu miał wpływ organiczny wzrost sprzedaży we wszystkich kanałach oraz współpraca z sieciami Lidl oraz Aldi.

W lutym Miraculum przeprowadziło akcję marketingową z siecią Lidl (765 sklepów w Polsce). W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet do sprzedaży trafiły kosmetyki marki JOKO. W promocję włączyli się influencerzy na czele z ambasadorką marki – Joanną Jabłczyńską. W minionym miesiącu spółka podjęła również współpracę z siecią Aldi (190 sklepów), gdzie dostępne były kosmetyki marki Pani Walewska. Obie akcje znacząco przełożyły się na wyniki sprzedaży.

- Pracujemy nad poszerzeniem kanałów dystrybucji, jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów współpracy z siecią Lidl i Aldi. Tego typu akcje realnie przekładają się na wyniki sprzedaży, ale także zwiększają rozpoznawalność naszych brandów. Już planujemy kolejne wdrożenia – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

Narastająco, w okresie styczeń-luty 2021 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 5,4 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do dwóch pierwszych miesięcy 2020 roku o 13 proc.

Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek, w tym m.in. Pani Walewska, Joko, Chopin i Tanita.