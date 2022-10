x-com inwestuje w markę Quebonafide

Matcha Latte i Milk Tea to napoje, które powstają na bazie wysokiej jakości herbat azjatyckiego pochodzenia i są doskonałą alternatywą dla kawy oraz wszechobecnych energetyków. Oryginalna receptura i aptekarsko dopracowany proces wytwarzania zaowocowały najwyższą oceną Nutri-Score A. Wynik ten świadczy o naturalnym składzie i doskonałej jakości produktów. Warto także wspomnieć o lodowych deserach Mochi – lodach w delikatnym cieście ryżowym, które to okazały się totalnym hitem sprzedażowym. Polacy pokochali egzotyczne smaki mango, kokosa i matchy, które znikają z zamrażarek sieci Biedronka w mgnieniu oka!

Dlaczego x-kom zainwestował w MISS TI 蒂小姐.

MISS TI 蒂小姐 to propozycja dla osób, które cenią sobie zdrowy styl życia, doceniają niecodzienne smaki i chcą poznawać produkty z różnych zakątków świata. Smakosze produktów MISS TI 蒂小姐 mają świadomość ich wpływu na dobre samopoczucie.

Widzę duży potencjał w sektorze FMCG, a zwłaszcza w tych nietypowych produktach, których nie spotykamy na co dzień na sklepowych półkach. Osobiście jestem fanem pobudzającego efektu MISS TI 蒂小姐 Matcha Latte oraz zniewalającego smaku lodów Mochi. Wprowadzamy do portfolio naszych spółek kolejne kategorie produktów, aby różnicować ofertę. Chcemy jednocześnie czerpać doświadczenia z innej branży, jak również doprowadzić do kolaboracji pomiędzy obiema firmami - mówi Michał Świerczewski - prezes grupy x-kom.



Produkty MISS TI 蒂小姐 można znaleźć w sklepach sieci Aldi, Biedronka, Carrefour, Frisco, Kaufland, Lidl, Shell oraz Żabka.