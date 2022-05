Żabka barometrem trendów. Dlaczego tam debiutuje Sukcesiliana, Wyjebongo czy Ekipa?

Jakie produkty w ciągu ostatniego roku zaczynały sprzedaż od Żabki?

Sukcesiliana od Kizo

Raper Kizo wspólnie z Universal Music Poland i producentem mrożonej żywności Freiberger Group, wprowadził na rynek nową markę pizzy, Sukcesiliana. Produkt trafił na rynek 25 maja. Gdzie zadebiutował? Oczywiście w sieci Żabka.

Pizza Sukcesiliana

Harnaś LodoHerbata

W ostatnim czasie marka Harnaś wprowadziła do oferty nowość - HarnaśLodoherbatę. To piwo o smaku brzoskwiniowej mrożonej herbaty. Nowy Harnaś zawiera 4,6% alkoholu i rozszerza portfolio znanego

Harnasia Jasne Pełne. Napój zadebiutował w sklepach Żabka.

Sieć skomentowała wtedy: "W Żabce staramy się jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów i każdego dnia mile ich zaskakiwać. Wspólnie z naszymi partnerami rozwijamy wyjątkowy asortyment, a w sklepach naszej sieci mają miejsce m.in. ogólnopolskie premiery produktów- mówi Piotr Rajewski, dyrektor handlowy Żabka Polska.

Harnaś LodoHerbata

Kwiatowe lody E.Wedel OH!

Na początku maja informowaliśmy, że w zamrażarkach sieci Żabka znajdziemy nowe lody pokryte oryginalną wedlowską czekoladą. Do portfolio marki dołączyły dwa lody E.Wedel OH! Kwiat Wiśni oraz Kwiat Lawendy. Nowości pojawiły się w ofercie dedykowanej sieci sklepów Żabka w kwietniu br.

Kwiatowe lody E.Wedel OH!

Piwo MYJEBONGA i wódka WYJEBONGO

W kwietniu pisaliśmy, że Browar Tenczynek debiutuje w Żabce ze swoim nowym piwem o nazwie MYJEBONGA. Nowe piwo to połączenie wiśni, cytryny i grejpfruta.

- MY-WY-JEBONGA oznacza życie po swojemu, na własnych zasadach, bez cienia złych emocji - przekonywał Janusz Palikot.

W grudniu w sklepach Żabka debiut miała wódka WYJEBONGO o smaku marakui wyprodukowana przez Alembik Polska. Pomysłodawcą alkoholu jest Janusz Palikot.

- Idea „Wyjebongo,” powstała w trakcie dialogu z followersami w moich mediach społecznościowych. Wyjebongo to skrótowy zapis filozofii życia opartej o luz i dystans, także do siebie. Nowa, unikalna wódka o 40% zawartości alkoholu bazuje na innowacyjnej recepturze. Łączy w sobie dwie technologie - rektyfikacji, służącą głównie do produkcji wódki oraz destylacji, która służy do produkcji okowit i whisky. Wyjebongo to wódka mocna, ale poprzez połączenie z destylatem i aromatem marakui zyskuje przyjemny dla podniebienia smak – mówił Janusz Palikot, właściciel Alembik Polska i pomysłodawca wódki Wyjebongo.

Wódka Wyjebongo

Chipsy Lay's o smaku KFC

Pod koniec roku na rynek trafiła nowość, która bardzo przypadła konsumentom do gustu - Chipsy Lay's o smaku KFC. Nowe chipsy inspirowane smakiem KFC był na początki dostępne w imitowanej edycji w tylko Lidlu, Żabce oraz oczywiście w restauracjach KFC.

Niecały miesiąc później pisaliśmy, że w związku z ogromny zainteresowaniem fanów Lay’s i KFC, jeszcze przed Sylwestrem dodatkowa dostawa chipsów Lay’s KFC pojawi się w sklepach sieci Żabka, a tuż po Nowym Roku także w sklepach sieci Lidl.

Chipsy Lay’s o smaku KFC

Lody Ekipa

Lody Ekipy Friza trafiły do sklepów w marcu ubiegłego roku i z miejsca stały się hitem sprzedażowym. Media pisały, że pierwsza partia wyprzedała się w zaledwie jeden dzień. Koral postanowił uruchomić dodatkową linię produkcyjną, mogącą wytworzyć aż milion lodów Ekipy na dobę. Sieć Żabka wprowadziła zatem specjalny, powiększony wariant Lodów Ekipa XL aby przyciągnąć klientów.

Lody Ekipa

Garage S** on the Beach

W marcu br. marka Garage wprowadziła na rynek nowy wariant smakowy – Garage S** on the Beach. To połączenie smaku słodko-kwaśnej marakui z nutką ostrego chili. Nowy smak od 2 marca br. dostępny był w sieci sklepów Żabka, a od 15 marca trafił do ogólnopolskiej dystrybucji.