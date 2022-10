Żabka chce prowadzić czysty biznes. Jest nowa platforma

Jak wyjaśnia sieć, jej misją jest tworzenie wartości poprzez ułatwianie ludziom życia. Nieodłącznym elementem jej realizacji jest zrównoważony rozwój, osiągany w oparciu o etyczne zasady współpracy z partnerami, którzy dzielą podejście i przekonania Żabki.

Żabka chce czystego biznesu

- Czysty biznes to biznes tworzący wartość w sposób zrównoważony i z poszanowaniem naszej planety. To biznes zarządzany etycznie i odpowiedzialnie. Taki, w którym wspólnie z partnerami wypracujemy innowacyjne rozwiązania pozytywnie wpływające na środowisko – dekarbonizację łańcucha produkcji i dostaw, modele cyrkularne, promocję dobrych nawyków. Wartością projektów, wspieranych przez platformę „czysty biznes”, będzie zatem unikalne połączenie aspektów ekologicznych, etycznych oraz zarządzania i działania w sposób odpowiedzialny na co dzień - wyjaśnia sieć.

Transformacja ekosystemu convenience w Żabce





„Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest zrównoważone i wspólne działanie. Jako nasi Partnerzy biznesowi odgrywacie kluczową rolę w realizacji naszej misji, dlatego aktywnie chcemy angażować Was w budowanie współpracy opartej na wspólnych wartościach, zasadach i zaufaniu. Uważamy, że jedynie w ten sposób nasza działalność może przynosić realną zmianę i umożliwiać prowadzenie odpowiedzialnego biznesu oraz tworzenie wartości dla naszych klientów.” – mówi Piotr Rajewski, Dyrektor Handlowy



„Wiemy, że klienci Żabki cenią sobie innowacje, nie tylko te związane z nowościami produktowymi, ale także te, które mają realny, pozytywny wpływ na środowisko i nich samych. Szanując środowisko i starając się ograniczać zużycie surowców, chętnie nawiązujemy partnerstwa wspierające nasze dążenia do gospodarki obiegu zamkniętego.” – dodaje Joanna Kasowska Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością





„Jako sieć docierająca do kilku milionów klientów w całej Polsce, możemy mieć realny wpływ na wybory i nawyki konsumenckie. Dlatego aktywnie poszukujemy partnerów oferujących rozwiązania wspierające transformację ekosystemu convenience, także w obszarze zrównoważonego rozwoju. Łączymy kompetencje, zasoby i potencjał Grupy Żabka z wiedzą i umiejętnościami naszych partnerów, aby testować, rozwijać i skalować produkty oraz usługi ułatwiające życie naszych klientów. W ten sposób zwiększamy grono odbiorców aktywnie korzystających z efektów wspólnych działań.”

– podsumowuje Jerzy Roguski, Dyrektor ds. Komercyjnych i Rozwoju.

Grupa Żabka prowadzi obecnie prawie 9 tys. sklepów. Przychody Grupy za 2021 r. to prawie 12,5 mln zł a zysk netto to prawie 511 mln zł.