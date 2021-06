Żabka: Chcemy być sklepem pierwszego wyboru

Żabka chce się rozwijac w sposób zrównoważony, fot. mat. pras.

Mimo pandemii, w 2020 roku Żabka nie zwolniła tempa. Sieć zakończyła remodeling i otworzyła 1000 nowych sklepów. Ekspansja prowadzona jest wraz z doskonaleniem formatu modern convenience i rozwojem filozofii franczyzocentryczności.

Dynamiczny rozwój jest możliwy dzięki odpowiedzialnemu podejściu i wyjątkowej zdolności adaptacji do niespodziewanych zmian.

Żabka od lat rozwija się w oparciu o ideę trzech wzajemnie uzupełniających się transformacji – formatu, cyfrowej oraz integracji odpowiedzialności.

– W ramach Grupy Żabka budujmy ekosystem wygodnych rozwiązań w obszarze modern convenience, które ułatwiają codzienne życie milionom klientów. To długofalowy kierunek, jaki obraliśmy w ramach przyjętej przez nas strategii odpowiedzialności. Nasze zobowiązania w tym obszarze są ściśle zintegrowane z celami biznesowymi i będą w kolejnych latach wytyczać naszą drogę rozwoju – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu Grupy Żabka.

– W Żabce udowadniamy, że odpowiedzialne zakupy mogą być proste, szybkie i wygodne. Wierzymy, że nawet drobne codzienne zakupy mogą być częścią zrównoważonego trybu życia, a wielkie zmiany składają się z małych decyzji dokonywanych na co dzień, również w naszych sklepach, przy kasie. Zmieniamy więc asortyment i ułatwiamy zmianę codziennych nawyków zakupowych, a w samych klientach wzmacniamy świadomość wpływu konsumpcji na stan planety – mówi Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich Grupy Żabka.

Priorytety i cele strategii odpowiedzialności

Cele, które stawia przed sobą Żabka na najbliższe lata, to m.in.: zwiększenie poziomu satysfakcji klientów tak, aby Żabka była ich pierwszym wyborem; podwojenie sprzedaży zdrowych i zrównoważonych produktów marki własnej (do 2025 roku); przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez zmniejszenie wagi marnowanej żywności o 1/4 do 2025 r.; obecność w TOP25 najlepszych pracodawców wg badania Instytut Gallupa; raportowanie danych niefinansowych wg najlepszych praktyk w tym zakresie; podniesienie poziomu satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z Żabką; osiągnięcie neutralności klimatycznej (w ujęciu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 do roku 2025 roku) i osiągnięcie poziomu 100% zbiórki plastiku w stosunku do ilości wprowadzonej na rynek (po 2025 roku).