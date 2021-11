Żabka daje nowym franczyzobiorcom 10 tys. zł

Żabka świętuje otwarcia kolejnych placówek z nowymi franczyzobiorcami

Sieć zapewnia dodatkowy bonus finansowy na dobry start, wynoszący 10 tys. zł

Od 1 listopada br. wszyscy nowi franczyzobiorcy sieci zyskują dodatkowe 10 tys. zł bonusu finansowego z okazji otwarcia ich placówki. Jednocześnie nadal mogą liczyć na 17 tys. zł przychodu gwarantowanego miesięcznie przez pierwszy rok współpracy z siecią.

– Jesteśmy dumni z kolejnych przedsiębiorczych osób, które dzięki Żabce realizują swoje marzenie o własnym biznesie. Chcemy razem z nimi świętować ten ważny, nowy rozdział w ich życiu, jakim jest otwarcie placówki pod naszym szyldem. W ramach naszej oferty dajemy im niezbędne narzędzia do stabilnego rozwoju, w tym szkolenia, sprawdzony przez lata model biznesowy i gwarancję przychodów w wysokości 17 tys. zł. miesięcznie. Teraz wszyscy nowi franczyzobiorcy otrzymują od nas również na start 10 tys. zł., które mogą przeznaczyć na dowolny cel. Wierzymy, że to dodatkowe wsparcie finansowe pozwoli pewniej stawiać pierwsze kroki w biznesie – zaznacza Przemysław Kijewski, Dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

Na 10 nowych przedsiębiorców 9 po pierwszym roku osiąga satysfakcjonujący poziom rozwoju sklepu



- Oferowane przez Żabkę wsparcie zwiększa szansę powodzenia biznesu i ułatwia start na rynku także osobom bez wcześniejszego doświadczenia w handlu. Jak wynika z danych sieci, na 10 nowych przedsiębiorców aż 9 po pierwszym roku osiąga satysfakcjonujący poziom rozwoju sklepu. Dodatkowy bonus w wysokości 10 tys. zł, który nowi przedsiębiorcy otrzymują na początku współpracy, mogą przeznaczyć na rozwój biznesu czy pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników - podaje sieć.

Wszyscy kandydaci na franczyzobiorców muszą przejść pomyślnie etap rekrutacji i szkoleń oraz wnieść wkład własny wynoszący ok. 5 tys. zł, który wydatkowany jest na zakup kasy fiskalnej czy koncesji (ta refundowana jest po 3 miesiącach). Nowi przedsiębiorcy przystępujący do sieci zyskują tak jak do tej pory, poza bonusem w wysokości 10 tys. zł, przychód gwarantowany w wysokości 17 tys. zł miesięcznie przez pierwszy rok działalności. Otrzymują również w pełni wyposażony i umeblowany sklep w starannie dobieranej lokalizacji. Sieć przekazuje im także swój know-how, zaplecze marketingowe i logistyczne oraz możliwość działania pod znaną marką. Dodatkowo, niedawno sieć wprowadziła nowy produkt w celu ochrony współpracujących z nią przedsiębiorców. Jako jedyna sieć franczyzowa oferuje współpracującym z nią partnerom ubezpieczenie „Polisa na biznes”, gwarantując ochronę w przypadku wystąpienia ujemnego salda po rozwiązaniu umowy. Polisa na biznes dostępna jest dla wszystkich franczyzobiorców, a została przygotowana we współpracy z TUW PZUW.