Żabka, Dino, Lidl - sieci inwestują w nowe magazyny

Sieci handlowe rozbudowują sieć dystrybucji. Na mapie Polski pojawia się coraz więcej magazynów.

Popyt na magazyny to efekt rosnącej liczby sklepów. Handel już zapowiada kolejne inwestycje.

W roku jubileuszu 25-lecia Żabka Polska otworzyła jedno z najbardziej nowoczesnych centrów logistycznych w Europie. Obiekt w Radzyminie jest projektem BTS (build-to-suit), czyli przygotowywanym zgodnie z indywidualnymi potrzebami Żabki i optymalizującym wszystkie jej operacje logistyczne. Ma powierzchnię ok. 60 000 mkw. Oprócz części tzw. suchej znajduje się w nim także automatyczny magazyn wysokiego składowania, tzw. High-Bay, o wysokości blisko 40 metrów. W magazynie znajdują się komory chłodni i mroźni w pięciu różnych strefach temperaturowych (od -24 st. C do +20 st. C). Jest również część biurowa. Obecnie centrum będzie zaopatrywać ok. 3 500 sklepów. W projekcie uwzględniono również możliwość rozbudowy magazynu i automatyki, co pozwoli na zwiększenie obsługi do 5 000 placówek. Do 70% wysyłek będzie skompletowanych i spaletyzowanych przy wykorzystaniu automatyki magazynowej. Łącznie w nowym centrum pracę znajdzie ponad 600 osób.

Sieć logistyczna Żabki liczy 8 centrów logistycznych, z których towar dystrybuowany jest do sklepów w całej Polsce, oraz 19 terminali przeładunkowych. Powyżej 80% placówek Żabka jest obsługiwana logistycznie co drugi dzień.

Więcej sklepów Dino, więcej magazynów

Markety sieci Dino są obsługiwane przez osiem centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych w Krotoszynie, Rzeszotarach, Wolborzu, Jastrowiu, Łobzie, Sierpcu i Sieroniowicach. W II kwartale br. ruszył nowy magazyn w miejscowości Kaliska, w województwie kujawsko-pomorskim.

Inwestycja polegała na kompleksowej budowie i wyposażeniu m.in. mroźni, chłodni, magazynów z kontrolowaną temperaturą, magazynu suchego oraz części socjalno-biurowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi. Łączna powierzchnia magazynowa centrum dystrybucyjnego to ok. 45 000 mkw. Rozbudowa zaplecza magazynowego umożliwia firmie lepszą obsługę rosnącej liczby sklepów (na koniec marca br. sieć Dino liczyła 2 210 marketów) oraz zwiększenie zakresu współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami rolnymi i producentami żywności.

29 maja br. zarząd Dino poinformował o decyzji w sprawie rozpoczęcia budowy 9. centrum dystrybucyjnego - w miejscowości Bolewicko w województwie wielkopolskim. Wybuduje je firma Mirbud. Spółka oczekuje, że zakończenie inwestycji nastąpi w pierwszym półroczu 2024 r.

Lidl wkrótce z magazynami w Piorunowie i Gierzwałdzie

Lidl Polska uruchomi w Piorunowie koło Błonia swoje 13. centrum dystrybucji w Polsce, które ułatwi obsługę warszawskich i podwarszawskich sklepów. Otwarcie obiektu planowane jest na wrzesień br. Na blisko 68 000 mkw. hali magazynowej pracę znajdzie ok. 200 osób. Będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w portfolio Lidla w Europie. Z myślą o środowisku, obiekt wyposażony zostanie w takie rozwiązania, jak: instalacja fotowoltaiczna, system wykorzystania wody deszczowej, energooszczędne oświetlenie, a także rekuperacja i instalacja odzysku ciepła z chłodnictwa.

Centrum dystrybucji niemieckiego dyskontera ma powstać także w Gietrzwałdzie. Wokół planów jego budowy było głośno. Przeciwnicy inwestycji obawiają się głównie wzrostu ruchu wozów ciężarowych na DK16 oraz zniszczenia walorów krajobrazowych przez hale Lidla.

Kolejny magazyn Lidla będzie zlokalizowany ma terenie Bytomia, przy granicy z Piekarami Śląskimi. W ramach inwestycji planowane są: budowa hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz miejscami załadowczo-rozładowczymi w części pierwszej przedsięwzięcia(o powierzchni ok. 69 500 mkw.); w ramach części drugiej planuje się zwiększenie powierzchni obiektu do ok. 80 500 mkw.

Społem Białystok buduje magazyn w mieście

W Białymstoku przy ulicy Dywizjonu 303 zostanie wybudowane centrum przechowalniczo – dystrybucyjne. Inwestorem jest Społem Białystok. Obiekt powstanie na działce o powierzchni ok. 3,35 ha. Wybudowane zostaną dwa budynki typu magazyn-przechowalnia oraz warsztat z częścią biurową i socjalną. W budynku magazynowym będą składowane przede wszystkim artykułu spożywcze typu makarony, cukier czy mąka. W budynku warsztatu będą trzy stanowiska do oceny technicznej pojazdów i ewentualnej naprawy.

Transgourmet Polska buduje centrum dystrybucji na Śląsku

W Gliwicach, przy ul. Sikorskiego powstanie centrum logistyczno-magazynowe Transgourmet Foodservice. Pierwsze dostawy z nowego magazynu do klientów zaplanowane są w pierwszym kwartale 2024 r. W początkowej fazie firma planuje zatrudnić 70 osób, ale docelowo ma zapewnić ponad 200 miejsc pracy. Budynek będzie miał powierzchnię około 19 200 mkw. i będzie obsługiwał południe kraju, w tym Śląsk, a także aglomerację krakowską i wrocławską. Spółka Transgourmet Polska prowadzi sieć hal Selgros.

Twój Market inwestuje w magazyn mroźniczy

Twój Market w tym roku rozpoczął budowę magazynu mroźniczego wysokiego składowania przy magazynie centralnym w Nieświastowie (woj. wielkoplskie). Pozwoli to na zcentralizowanie dostaw i logistyki produktów mrożonych oraz usługowego magazynowania towarów.

Twój Market prowadzi blisko 60 sklepów. Sieć obejmuje swoim zasięgiem dwa województwa: wielkopolskie oraz kujawsko-pomorskie.Nowo powstający magazyn pomieści około 300 palet.

Rossmann powiększa powierzchnie magazynów

Centrum Dystrybucji Rossmanna w Grudziądzu zwiększyło swoją powierzchnię o 11 230 mkw. Po rozbudowie magazyn dysponuje 35 460 mkw. i zatrudnia 560 pracowników. Z kolei magazyn w Pyskowicach zwiększył powierzchnię o 17 tys. mkw. i dysponuje obecnie ponad 43 tys. mkw. Pracuje tam 550 osób.

Centrum dystrybucji w Grudziądzu jest zapleczem logistycznym dla drogerii Rossmann w Polsce północnej. Wystartowało w 2012 r., ale ze we względu na dynamiczny rozwój drogerii zapadła decyzja o jego rozbudowie. Budowa zaczęła się w kwietniu 2022 r. i trwała niespełna 12 miesięcy.

Magazyn Rossmanna na Śląsku zwiększył swoją powierzchnię o 17 tys. m.kw. i dysponuje obecnie ponad 43 tys. mkw. Powstały ułatwiające pracę dodatkowe 33 doki przeładunkowe, zainstalowalowano także 34 rzędy regałów tradycyjnych oraz 2 rzędy przepływowych. Centrum dystrybucji w Pyskowicach działa od 2014 r. jako zaplecze logistyczne dla drogerii Rossmann w Polsce południowej.

Action z trzecim magazynem w Polsce

Sieć dyskontów niespożywczych Action 14 czerwca br. oficjalnie otworzyła swoje trzecie centrum dystrybucyjne w Polsce, zlokalizowane w Zakroczymiu, w województwie mazowieckim. To 13. centrum dystrybucyjne Action w Europie.

Budynek w Zakroczymiu ma powierzchnię 46 000 mkw., z czego ponad 44 000 mkw. to powierzchnia magazynowa mogąca pomieścić 47 000 palet. Powierzchnię 2 750 mkw. zajmują pomieszczenia biurowe i socjalne. Dystrybucyjne Centrum Zakroczym będzie obsługiwać do 160 sklepów w Polsce. W dłuższej perspektywie stworzy 300 miejsc pracy w regionie.

Sieć dyskontów Action otworzyła swój pierwszy sklep w Polsce w 2017 roku w Lesznie. W ciągu ostatnich pięciu lat co roku zwiększała liczbę otwieranych sklepów, która obecnie liczy blisko 300 placówek.

TJX europie przenosi magazyn do Sulechowa

TJX Europe, właściciel sieci sklepów TK Maxx, uruchomił swoje największe centrum dystrybucyjne w Europie kontynentalnej. Obiekt o powierzchni ponad 61 000 mkw. mieści się w Sulechowie. Oznacza to, że tymczasowe centrum w Nowym Kisielinie, które TJX Europe uruchomiło pod koniec lipca 2021 roku, zakończyło swoją działalność.

Sulechów będzie drugim, po Wrocławiu, centrum TJX Europe zlokalizowanym w Polsce i szóstym w Europie – tuż obok Bergheim w Niemczech oraz Stoke, Wakefield i Walsall w Wielkiej Brytanii. Produkty procesowane w nowo powstałym obiekcie będą transportowane do ponad 250 sklepów TK Maxx w Polsce, Holandii oraz Austrii i Niemczech, gdzie w maju br. swoją premierę miała usługa e-commerce.