Żabka kupuje kolejne elektryczne samochody dostawcze

Samochody dostawcze Volkswagen e-Crafter, fot. materiały prasowe

Żabka kontynuuje współpracę z Volkswagen Samochody Dostawcze i kupuje dwa, w pełni elektryczne samochody dostawcze Volkswagen e-Crafter. Auta będą nadal testowane przez sieć w Warszawie i Poznaniu, w ramach codziennych dostaw do sklepów w centrach miast, w lokalizacjach o najwyższym ruchu pieszych jak dworce, czy przejścia podziemne.

- Zapewnienie odpowiedniego łańcucha dostaw takiej sieci jak nasza, z ponad 6000 punktami sprzedaży, to ogromne wyzwanie, wymagające właściwego podejścia do planowania i obsługi konkretnej placówki, jak i stosowania jak najbardziej efektywnych rozwiązań, także w logistyce transportu – podkreśla Adam Manikowski wiceprezes firmy Żabka Polska. Dostawy do sklepów sieć realizuje 6 dni w tygodniu. Ponadto w lokalizacjach w centrach miast często brakuje parkingów w okolicy sklepów, które charakteryzują się dodatkowo często małą powierzchnią sprzedaży i zaplecza.

– Logistyka to krwiobieg naszej organizacji, dzięki której jesteśmy w stanie codziennie dostarczać naszym klientom aglomeracji miejskich ich ulubione, świeże produkty jak kanapki czy dania gotowe. Inwestujemy w elektryczne auta, by zapewnić jak najwyższą jakość i dostępność produktów, ale jednocześnie mamy na uwadze dbałość o środowisko naturalne oraz poprawę jakości życia mieszkańców – dodaje Adam Manikowski.

Volkswagen e-Crafter jest pierwszym w pełni elektrycznym samochodem marki Volkswagen Samochody Dostawcze.

- Specjalnie dla potrzeb zamawiającego – sieci sklepów spożywczych Żabka - odpowiednio zmodyfikowaliśmy e-Craftera, tak by przystosować go do bezemisyjnego, neutralnego dla środowiska przewozu świeżych produktów spożywczych z magazynów wprost do sklepów w centrach miast. Taki rodzaj transportu znacząco poprawia komfort mieszkańców – nie emituje spalin, jest cichy i przyjazny środowisku – mówi Piotr Łakomy, dyrektor marki Volkswagen Samochody Dostawcze.

Samochód został wyposażony w zabudowę izotermiczną. Izolację wykonano z poliuretanu, w technologii termoformowalnych płyt ABS. Zastosowane technologie mają znaczący wpływ na masę zabudowy, co bezpośrednio przekłada się na optymalizację zasięgu samochodu. Do chłodzenia przestrzeni ładunkowej zastosowano najnowocześniejszy agregat chłodniczy Carrier Pulsor 400, pozwalający na schłodzenie przestrzeni do temperatur w przedziale od 0 do 12°C (w klasie FNA).