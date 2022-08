Żabka ma umowę z Citi. Cele ESG, gwarancje do 100 mln zł

Umowa odwołuje się do wybranych celów Żabki, wynikających z przyjętej Strategii Odpowiedzialności (ESG): redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia wartości sprzedaży produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia.

Jeśli określone wskaźniki nie zostaną osiągnięte w uzgodnionym czasie, spółka przekaże dodatkowe środki finansowe na uzgodnione przez strony działania wspierające realizację wskazanych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

100 mln zł gwarancji bankowych

W ramach umowy Żabka może wystawiać w Citi Handlowy gwarancje bankowe do kwoty 100 milionów złotych. Jednocześnie bank i spółka zawarły w umowie wskaźniki zrównoważonego rozwoju (KPIs), do realizacji których Żabka będzie dążyć. Określone w umowie cele to całkowita redukcja emisji gazów cieplarnianych o jedną czwartą w zakresie 1 i 2 oraz zmniejszenie intensywności emisji gazów cieplarnianych w sklepach o 70 procent do 2026 roku (w odniesieniu do wskaźników z 2020 roku). Żabka ma również podwoić sprzedaż produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia do 2025 roku.

Jeśli spółka nie spełni dwóch lub więcej wskaźników, przekaże dodatkowe, określone w umowie, finansowanie na działania wspierające realizację wskazanych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Byłaby to swoista rekompensata za niespełnienie czy też odroczenie w czasie realizacji celów określonych w strategii zrównoważonego rozwoju przez Żabkę.

W Żabce realizujemy kompleksową Strategię Odpowiedzialności, która jest w pełni zintegrowana ze strategią biznesową. Jest ona realizacją naszej misji i wynika z naszych wartości. Chcemy odpowiedzialnie planować rozwój całej naszej organizacji i ułatwiać zrównoważone wybory milionom klientów. Mamy przy tym świadomość, że nowoczesny biznes musi być wiarygodny i transparentny w swoim działaniu, a odpowiedzialność i zaufanie to obecnie najcenniejsze aktywa. Dlatego poważnie podchodzimy do realizacji celów zdefiniowanych w naszej strategii, a instrumenty finansowe oparte właśnie o cele ESG stanowią dla nas dodatkową motywację, by dążyć do wypełniania naszych zobowiązań. Jesteśmy otwarci i chcemy dalej szukać innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą nam sprostać oczekiwaniom interesariuszy i utrzymać naszą wysoką pozycję rynkową – mówi Marta Wrochna-Łastowska, członkini zarządu ds. finansowych w firmie Żabka Polska.



Strategia Odpowiedzialności Grupy Żabka opiera się na czterech filarach, którymi są: zrównoważony styl życia, pozytywny wpływ na otoczenie, odpowiedzialna organizacja i zielona planeta. Działania w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu firma rozwija w sposób strategiczny, integrując czynniki środowiskowe, społeczne i z obszaru ładu korporacyjnego (z ang. ESG) ze strategią biznesową. Jednym z jej ambitnych celów jest m.in. osiągnięcie do 2025 roku neutralności klimatycznej w ramach operacji własnych.