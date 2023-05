Żabka ma w Krakowie 400 sklepów. Część z nich ma nowe udogodnienia dla klientów

W samym Krakowie z siecią Żabka współpracuje blisko 350 przedsiębiorców. W całym województwie małopolskim sklepy Żabka prowadzi ponad 650 franczyzobiorców, wspólnie tworzą oni wiele miejsc pracy i rozwijają lokalną przedsiębiorczość. Do sieci dołączają kolejne osoby, także w regionie, pragnąc rozwijać się i realizować w sprawdzonym i bezpiecznym biznesie.

Żabka ma w Krakowie 400 sklepów

- Od zawsze wiedziałem, że chcę prowadzić swój biznes. Przez długi czas pracowałem jako menadżer restauracji i to właśnie z własnym lokalem wiązałem przyszłość. Pandemia jednak zniwelowała moje plany – zaledwie kilka dni po otworzeniu drzwi restauracji nadszedł lockdown. Sytuacja zmusiła mnie do zakończenia działalności. Wtedy też zdałem sobie sprawę z tego, że sklepy spożywcze są bezpieczniejszą opcją w niepewnych czasach – mówi Elyar Guliyev, franczyzobiorca 400. Żabki w Krakowie. – Chociaż miałem doświadczenie w biznesie, to nie wiedziałem wiele o prowadzeniu handlu spożywczego. Kilka lat wcześniej studiowałem i mieszkałem w Poznaniu, poznałem osobę, która planowała zostać franczyzobiorcą sieci i już wtedy pomysł wydawał mi się ciekawy. Żabka była więc dla mnie oczywistym wyborem. Cały proces rekrutacyjny pozostawił bardzo dobre wrażenie, otrzymałem cenne wsparcie oraz porady – dodaje.

Franczyza Żabki. Co dostaje się na start?

Lokal, w którym franczyzobiorca rozpoczął prowadzenie sklepu, został dobrany przez sieć na podstawie kilkuset parametrów, które potwierdziły jego potencjał. Placówka jest w pełni zatowarowana oraz wyposażona w niezbędny sprzęt. Jak wszyscy nowi franczyzobiorcy Elyar Guliyev także otrzymał od sieci na start wszechstronne wsparcie: dostęp do bezpłatnych szkoleń, pełnego zaplecza logistycznego, ubezpieczenie „Polisa na biznes” oraz możliwość skorzystania z usług specjalnej jednostki serwisowej w razie awarii sprzętu. Żabka udostępniła mu również szereg nowoczesnych narzędzi pomagających zarządzać sklepem i personelem, w tym m.in. aplikację Cyberstore czy monitoring sześciu kamer wraz z rejestratorem. Wkład własny, jaki wniósł, aby uruchomić Żabkę, wyniósł jedynie ok. 5 tys. zł.

- Wiadomość o tym, że to właśnie mój sklep będzie 400. Żabką w Krakowie bardzo mnie ucieszyła, a popularność sieci tylko utwierdza w przekonaniu, że to była dobra decyzja. Jestem pewien, że prowadzenie własnego biznesu pod szyldem Żabki przyniesie wiele nowych relacji oraz doświadczeń, które pomogą w rozwijaniu przedsiębiorczości - dodaje.

Rozbudowana oferta gastronomiczna w sklepach Żabka

W 400. sklepie sieci w stolicy Małopolski klienci mogą skorzystać ze zróżnicowanej oferty produktowej oraz usługowej. W strefie Żabka Café czeka na nich szeroki wybór produktów. Odwiedzający sklep mogą sięgnąć po ciepłe napoje czy przekąski, a także dania gotowe. Placówka wyposażona jest ponadto w piec Merrychef, a tym samym w dodatkową ofertę „na ciepło” w postaci: frytek, polędwiczek na patyku, nuggetsów z kurczaka czy churrosów. Taka rozbudowana opcja dostępna jest dla klientów 51 krakowskich sklepów. Ponadto, klienci mogą wygodnie nadać i odebrać paczkę, opłacić rachunki, wypłacić gotówkę, a także zakupić Lotto czy starter telefonii komórkowej.

Dodatkowo – wyłącznie dla mieszkańców Krakowa – uruchomiona została specjalna usługa: za pośrednictwem aplikacji mobilnej Żabka Jush, klienci mogą zamówić popularne w sklepach sieci hot-dogi oraz panini z dostawą do domu.