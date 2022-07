Żabka: Mamy przewagę technologiczną. Przewidujemy jak klient będzie kupował za 5 lat

W obszarze rozwoju technologicznego, jesteśmy dalej niż jakakolwiek firma handlowa w regionie. I tę przewagę technologiczną wykorzystujemy, by wyznaczać nowe standardy w ekosystemie convenience nieustannie zwiększając wartość dodaną dla klienta - komunikuje Grupa Żabka.

Sieć podaje, że dzięki skali działania, może testować nowoczesne rozwiązania w realnym środowisku, wsłuchując się w opinie klientów.

- Wynosimy convenience na zupełnie nowy poziom – na nowo definiujemy czym jest wygoda zakupów. A to wszystko dzięki technologii. Innowacje pozwalają nam budować wartość w dłuższej perspektywie. Nasze plany i analizy wychodzą dalej niż tylko przyszły rok – przewidujemy, jak klient będzie kupował za 3-5 lat - podkreśla sieć.

- Myśląc o przyszłości handlu mamy do czynienia ze zjawiskiem Phygital. To słowo opisujące trend podnoszenia fizycznego doświadczenia marki za pomocą komponentu cyfrowego – lub na odwrót. Intencją połączenia doświadczenia fizycznego i cyfrowego jest czerpanie z tego, co najlepsze z obu światów, a ostatecznym celem jest zapewnienie klientom unikalnych, wysoce spersonalizowanych doświadczeń, które pozostawiają trwałe wrażenie – mówi Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Future.

Współpraca Żabki ze startupami

Sieć Żabka współpracuje ze start-upami, które tworzą innowacyjne rozwiązania dla handlu detalicznego. Koncentruje się na wsparciu organizacji projektujących nieszablonowe rozwiązania szczególnie w obszarach e-commerce, q-commerce i Direct to Consumer (D2C),

- Mamy zasoby i doświadczenie, dzięki którym młode organizacje mogą osiągnąć świetne efekty w krótszym czasie, zmniejszyć ryzyko niepowodzenia oraz uzyskać wsparcie w zakresie mentoringu i szkoleń - podkreśla sieć.

Venture Studio – wspiera innowatorów w poszukiwaniu nowych pomysłów biznesowych, w budowaniu relacji w społeczności startupowej oraz tworzeniu inicjatyw wpisujących się w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Żabka.

Obecnie firma poszukuje startupów w obszarach:

Commerce

FoodTech

Sustainable Development

Retail automation

Shops of the future

Dzięki analizie danych oraz rozwojowi sztucznej inteligencji Żabka:

Minimalizuje czas obsługi klientów

Ułatwia prowadzenie biznesu Franczyzobiorcom

Stosuje wygodniejszą, spersonalizowaną i bardziej przyjazną komunikację oferty

Dobiera asortyment sklepów

Wybiera lokalizacje pod kolejne sklepy Żabka

Doskonali logistykę

Sukces technologiczny Żabki w liczbach