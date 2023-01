Żabka Nano pojawiła się w Nowym Jorku. Dostała zaproszenie od Microsoft

Na zaproszenie firmy Microsoft Grupa Żabka bierze udział w konferencji NRF2023 Retail’s Big Show – imprezie wystawienniczej dla firm z branży handlu detalicznego.

Na konferencjo zaprezentowano koncept sklepów autonomicznych Żabka Nano.

- W Nowym Jorku, w strefie stworzonej wspólnie z Microsoft i AiFi Inc., z dumą prezentujemy Żabkę Nano – koncept sklepu autonomicznego, który od ponad półtora roku rozwijamy w ramach Żabka Future. Nano to unikalne w skali świata przedsięwzięcie, które jest połączeniem sklepu fizycznego z cyfrowym. Innowacyjny koncept, pozwala na szybkie zakupy bez kasjerów, kolejek i gotówki, jest precyzyjnie dostosowany do charakteru lokalizacji oraz profilu klientów - podaje Żabka.

Sieć otworzyła już ponad 50 takich punktów, co czyni z niej największą sieć sklepów autonomicznych w Europie. Każdy z nich wykorzystuje technologię opracowaną w ścisłej współpracy z amerykańską firmą technologiczną AiFi Inc.

Konferencja National Retail Federation odbywa się w Nowym Jorku w dniach 14–17 stycznia. Bierze w niej udział ponad 800 wystawców, a ponad 350 prelegentów z całego świata prowadzi rozmowy w ramach 175 sesji. W tym gronie ekspertów znalazł się również Tomasz Blicharski, który 15 stycznia opowiedział m.in. o koncepcie Żabka Nano w trakcie sesji BIG !deas „Resilient retail. Achieve more with Microsoft Cloud for Retail”.

– Udział w tym prestiżowym wydarzeniu, jakim bez wątpienia jest NRF Retail’s Big Show, to dla nas nie tylko szansa na nawiązanie nowych partnerstw, ale także możliwość zaprezentowania Żabki jako jednej z najbardziej innowacyjnych na świecie firm z branży handlowej. Warszawa, za sprawą naszego konceptu, stała się światową stolicą sklepów autonomicznych, dlatego cieszę się, że mamy okazję zaprezentować ten projekt globalnej publiczności. Chcemy pokazać, jak tworzone przez nas we współpracy z partnerami nowoczesne technologie ułatwiają życie i uwalniają czas naszych klientów – powiedział Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Future.

Prezentowany w trakcie NRF autonomiczny sklep Żabka Nano dostępny jest dla zarejestrowanych uczestników targów od 15 do 17 stycznia br.

Żabka bierze udział w konferencji NRF2023 Retail’s Big Show fot. Żabka

