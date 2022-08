Żabka Nano pojawiła się w warszawskim Aeropark Business Centre

W sklepie Żabka Nano pracownicy i goście Aeropark Business Centre mają możliwość zrobienia w pełni samoobsługowych zakupów. Innowacyjny koncept jest oparty na najnowszych technologiach, takich jak zaawansowane modele przetwarzania obrazu przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji do obsługi klienta oraz inteligentne rozwiązania w zakresie zarządzania energią, bezpieczeństwa i dostępności sklepu. Sklep jest w pełni zintegrowany z aplikacją Żappka, a w środku nie ma kas ani obsługi. Do zrobienia zakupów wystarczy smartfon.

Przed wejściem do Żabka Nano aplikacja generuje jednorazowy, przypisany do danego punktu kod QR. Po zeskanowaniu kodu drzwi otwierają się automatycznie. Zakupy zajmują tylko chwilę – wystarczy wziąć z półki wybrane produkty i z nimi wyjść, a pieniądze za zakupy zostają automatycznie pobrane z konta podpiętego do aplikacji. Co ważne, dzięki zastosowanym innowacjom oraz braku obsługi, sklep jest czynny całą dobę.

Aeropark Business Center to kompleks trzech biurowców klasy A – Corius, Nothus, Zephirus – zlokalizowany zaledwie trzy minuty od Lotniska Chopina w Warszawie. Aeropark jest zasilany zieloną energią i spełnia najsurowsze kryteria ekologiczne, potwierdzone certyfikatem LEED. Jeden z budynków – Nothus właśnie otrzymał najwyższy poziom certyfikatu LEED Platinum, co potwierdza jego dbałość o środowisko.