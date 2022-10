Żabka: Nowe formaty, subskrybcja kawy i akcja marketingowa 'uwolnij swój czas'

Według badań to właśnie brak wolnego czasu jest dla współczesnych konsumentów barierą w realizowaniu pasji i zainteresowań, a także źródłem stresu i frustracji.

Żabka w nowej kampanii w angażujący sposób opowiada o tym, jak dzięki swojej bliskości, dopasowanym produktom i procesowi zakupowemu, pomaga klientom uporać się z tym wyzwaniem. Żabka chce korzystać ze skali sieci, w której dziennie realizowane jest 3 mln transakcji dziennie. Rocznie klienci korzystają 112 mln razy z usług oferowanych przez sieć, a 93 proc. Polaków zna markę Żabka.

zabka_kibic_kv_poziom_final.jpg

Żabka przestała być jedynie sklepem

– Żabka przestała być jedynie sklepem. Dziś jesteśmy kompleksowym ekosystemem convenience – oferujemy różne rozwiązania, bliskie potrzebom klientów i ułatwiające im codzienne życie. Dzięki poszerzeniu Grupy Żabka o nowe biznesy, jak Maczfit, który dociera do 1500 miejscowości, Dietly, gdzie można porównać ponad 400 planów cateringowych, Żabka Jush, czyli 1300 produktów dostępnych w 15 minut czy Delio, oferujący 5000 produktów dostarczanych w godzinę, klienci mogą korzystać z naszej oferty wszędzie tam, gdzie tego potrzebują, np. odwiedzając sklepy lub zamawiając produkty z 15-minutową dostawą do domu. Będziemy wytrwale podążać tą ścieżką rozwoju, utrzymując klientów i ich potrzeby w centrum naszej uwagi – mówi Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.

Żabka promuje czas wolny

Polacy to trzeci najbardziej zapracowany naród w Unii Europejskiej. W porównaniu do mieszkańców innych krajów UE Polacy mają prawie najmniej wolnego czasu w ciągu dnia – 286 minut. 93 proc. Polaków przyznaje, że często brakuje im czasu na realizowanie swoich pasji i zainteresowań . Jednocześnie dla 83 proc. konsumentów na świecie (78% w Polsce) posiadanie czasu wolnego jest źródłem szczęścia.

zabka_rolki_kv_poziom_final.jpg

Żabka stawia na szybkie rozwiązania dla głodnych i spragnionych klientów. Produkty on the go to jedna z najlepiej sprzedających się kategorii w sieci, która notuje wzrost na poziomie 56 proc rocznie. Rocznie Żabka sprzedaje 72 mln hot-dogów (wzrost o 34 proc.), 35 mln kanapek (wzrost o 132 proc.). Z tego powodu sieć coraz bardziej dryfuje w kierunku konceptu bistro.

Nowe pozycjonowanie marki Żabka

– Żabka upraszcza codzienność milionom konsumentów. Dziś postanowiliśmy opowiedzieć o tym w otwarty i atrakcyjny sposób. „Uwolnij swój czas” to nowe pozycjonowanie marki i hasło nowej kampanii komunikacyjnej, w której pokażemy, że Żabka oferuje dużo więcej niż wygodne zakupy. To dodatkowy, bardzo istotny wymiar naszej odpowiedzialności i wpływu na polepszenie jakości życia naszych klientów – mówi Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich Grupy Żabka.

zabka_rower_kv_poziom_final.jpg

Jednym z filarów na którym opiera się rozwój Żabki jest aplikacja Żappka. I Koszyk aktywnych użytkowników Żappki jest o 19 proc. wyższy rdr. Jednocześnie sieć stawia na asortyment, który produkowany jest tylko dla Żabki. W ofercie sieci znalazło się 1250 nowości, a 430 indeksów to produkty na wyłączność za 118 to indeksy marek własnych.

Żabka to 8784 sklepy i 14,5 mld zł sprzedaży

Jeszcze w tym roku sieć planuje otworzyć sklep 9-tysięczny a w kolejnym roku 10-tysięczny. Żabka ma 7424 franczyzobiorców i tworzy 45 400 miejsc pracy. Wartość sprzedaży Żabka Group do klienta końcowego to 14,5 mld zł.

- Bliskość ponad 8784 sklepów w całej Polsce oraz aplikacja mobilna Żappka, z której korzysta 6 mln klientów ułatwiają kupującym codzienne sprawy. Nowe formaty pozwalają nam być coraz bliżej naszych klientów, którzy mogą liczyć na nas już nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale również w placówkach sezonowych nad morzem, na eventach i koncertach czy na stacjach benzynowych. Rocznie otwieramy ponad 1000 sklepów w całej Polsce. Skupiamy się na wysokiej jakości produktów i usług, a także na szybkości obsługi. Obecnie czas zakupów w Żabce to średnio tylko ok. 106 sekund. Chcemy żeby doświadczenie zakupów w Żabce jednoznacznie odróżniało nas od konkurencji – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

zabka_glodny_kv_poziom_final.jpg

Platforma komunikacyjna „Uwolnij swój czas”

Nowe pozycjonowanie marki Żabka jest zawarte w haśle: „Uwolnij swój czas”, które zajęło miejsce dotychczasowego hasła „Mały wielki sklep”. Dodatkowo, w Internecie dopełnione jest ono lżejszym i bardziej humorystycznym #mamtowzabce, skierowanym do młodszego konsumenta sfery digital.

W ramach platformy stworzono reklamy w mediach tradycyjnych: telewizji, radiu, prasie i Internecie, reklamy wewnętrzne i zewnętrzne oraz w kanałach digital. Kreacje reklamowe mają nowoczesny i emocjonalny charakter („Rób to co lubisz, a my pomożemy Ci w tym co musisz”). Kampania telewizyjna startuje 12 października br. Składają się na nią spot wizerunkowy, czyli manifest oraz cztery spoty produktowe, których fabuła odnosi się do życiowych sytuacji, w których bohaterowie dzięki Żabce mogą robić to, co lubią.

Autorem koncepcji kreatywnej jest agencja Ogilvy. Za działania w kanałach digtal i social mediach odpowiada agencja Cukier. Zakupem mediów zajął się dom mediowy SparkFoundry, a materiały BTL przygotowała agencja Just.