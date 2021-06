Żabka osiągnęła neutralność plastikową w ramach marek własnych

EKOmat sieci Żabka, fot. materiały prasowe

Żabka osiągnęła neutralność plastikową, co oznacza, że wraz z klientami i partnerami biznesowymi, zebrała tyle plastiku, ile wprowadziła do obiegu w swoich markach własnych i materiałach w sklepach

Żabka przystąpiła też do Polskiego Paktu Plastikowego.

– Model modern convenience zakłada, że większość produktów, które sprzedajemy w Żabce, jest konsumowana przez klientów od razu i się nie marnuje. Dlatego kluczowym obszarem naszej odpowiedzialności są opakowania na produkty. Poprzez różnego rodzaju inicjatywy zachęcamy naszych klientów i franczyzobiorców do włączania się w proces budowania obiegu zamkniętego, promując ideę „zero waste”. Rezultatem naszych działań było osiągnięcie w 2020 roku neutralności plastikowej w stosunku do wprowadzonych do obrotu przez Żabkę materiałów i opakowań produktów marek własnych, dostępnych tylko w sieci. Ponadto przystąpiliśmy do Polskiego Paktu Plastikowego. Wierzymy, że działając razem, możemy jeszcze skuteczniej pracować nad zamknięciem obiegu plastiku – mówi Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Żabka Polska.

Żabka rozpoczęła od wdrożenia zasad ekoprojektowania. Pierwszym efektem było wykorzystanie w produktach marek własnych butelek pochodzących w 100 proc. z recyklingu. W efekcie wszystkie butelki marek Foodini, Wycisk, OD NOWA oraz shoty S! mają o 33 proc. niższy ślad węglowy aniżeli butelki wykonane z tworzyw sztucznych ze źródeł pierwotnych.

Jednocześnie Żabka jako pierwsza firma w Polsce, wspólnie z partnerami, wdrożyła rozwiązania zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla marki wody OD NOWA. Akcja ma charakter pilotażowy i jest prowadzona w ponad 20 warszawskich sklepach. W placówkach tych ustawione są pojemniki, do których klienci mogą oddawać puste butelki. Ponadto Żabka realizuje także inny pionierski projekt – przy 15 sklepach w Poznaniu i Warszawie testuje EKOmaty, czyli automaty do zbiórki plastikowych opakowań po napojach i aluminiowych puszek. To innowacyjne rozwiązanie Żabka wdraża wspólnie z Żywiec Zdrój. Firmy połączyły siły, by jeszcze skuteczniej promować recykling jako jeden ze sposobów na ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku. Dzięki obu akcjom dziennie ze sklepów Żabka odbieranych jest i otrzymuje drugie życie ponad 1000 butelek.