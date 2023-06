Żabka otwiera zautomatyzowane centrum logistyczne w Radzyminie (galeria zdjęć)

Centrum logistyczne w Radzyminie jest projektem BTS (build-to-suit), czyli przygotowywanym zgodnie z indywidualnymi potrzebami Żabki.

Zautomatyzowane Centrum Logistyczne w Radzyminie pod Warszawą to największy, najbardziej zaawansowany technologicznie obiekt w infrastrukturze logistycznej Grupy Żabka. Centrum zostało wyposażone m.in. w automatyczny magazyn wysokiego składowania (High-Bay) oraz automatyczny system transportu wewnętrznego, przyspieszające obsługę logistyczną sklepów. Obiekt typu BTS (build to suit) został przygotowany pod indywidualne potrzeby Żabki. Dodatkowo Centrum zostało zaprojektowane w taki sposób, aby było efektywne energetycznie.

– Rozwój technologiczny to jeden z filarów strategii rozwoju całej grupy. Potwierdzeniem tego jest otwarcie w Radzyminie jednego z najnowocześniejszych, zautomatyzowanych centrów logistycznych w Europie. Magazyn o łącznej powierzchni ok. 60 000 mkw. ma dla nas strategiczne znaczenie. Żabka obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia. Data otwarcia centrum nie jest więc przypadkowa i sygnalizuje, że myślimy o rozwoju naszej organizacji w bardzo odległej perspektywie – mówi Tomasz Suchański, prezes Grupy Żabka.

– Nowoczesna i zautomatyzowana logistyka to gwarancja także szybkiej obsługi ponad 8300 franczyzobiorców prowadzących sklepy Żabka, do których rocznie wysyłanych jest ok. 2 mln dostaw. Innowacyjne centrum logistyczne w Radzyminie zostało wyposażone m.in. w automatyczny transport, silos paletowy czy stacje kompletacyjne typu Goods To Person. Gwarantują one kilkukrotny wzrost naszej wydajności operacyjnej – podkreśla Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Żabka w systemie build-to-suit

Centrum logistyczne w Radzyminie jest projektem BTS (build-to-suit), czyli przygotowywanym zgodnie z indywidualnymi potrzebami Żabki i optymalizującym wszystkie jej operacje logistyczne. Ma powierzchnię ok. 60 000 m kw., odpowiadającą wielkością tysiącu mieszkań 3-pokojowych. Oprócz części tzw. suchej znajduje się w nim także automatyczny magazyn wysokiego składowania, tzw. High-Bay, o wysokości blisko 40 metrów. Do budowy tego mieszczącego 30 000 palet magazynu wykorzystano aż 1400 ton stali, którą łączy 400 000 połączeń śrubowych. Kolejne 600 ton stali wykorzystano na wyposażenie magazynu.

W magazynie znajdują się komory chłodni i mroźni w pięciu różnych strefach temperaturowych (od -24 st. C do +20 st. C). Jest również część biurowa, a w niej dwie kantyny dla pracowników.

Magazyn z możliwością rozbudowy

Na obszarze magazynu już na etapie budowy pomyślano o zachowaniu bioróżnorodności, wykonując nasadzenia zgodnie z wymaganiami BREEAM (drzewa, krzewy, łąka kwietna itp.). Na dachu budynku zainstalowano panele fotowoltaiczne, do pozyskiwania zielonej energii, a na parkingu dla samochodów osobowych zastosowano specjalną nawierzchnię antysmogową. Dzięki tego typu działaniom centrum logistyczne w Radzyminie zostało wyróżnione certyfikatem BREEAM International NEW Construction na poziomie „Excellent”.

Obecnie centrum będzie zaopatrywać ok. 3 500 sklepów. W projekcie uwzględniono również możliwość rozbudowy magazynu i automatyki, co pozwoli na zwiększenie obsługi do 5 000 placówek. Do 70% wysyłek będzie skompletowanych i spaletyzowanych przy wykorzystaniu automatyki magazynowej.

Rekrutacja pracowników trwa

Łącznie w nowym centrum pracę znajdzie ponad 600 osób, w tym ponad 200 osób zatrudnionych bezpośrednio przez Żabkę oraz 400 osób we współpracujących z siecią firmach.

Rekrutacja wciąż trwa. Rekrutowani do firmy pracownicy mogą liczyć na korzystne warunki zatrudnienia, w tym umowę o pracę oraz system wynagrodzeń uwzględniający premie, wsparcie w dojazdach do i z pracy oraz premię wakacyjną. Będą mogli również korzystać z szerokiego wachlarza szkoleń oraz dodatkowych benefitów w postaci pakietu sportowego i medycznego, ubezpieczenia grupowego czy świątecznych upominków.

Aktualne oferty pracy w centrum logistycznym dostępne są na stronie Żabka - Pracuj z nami | Żabka (zabka.pl) oraz na portalach rekrutacyjnych.

8 centrów logistycznych Żabki

Sieć logistyczna Żabki liczy 8 centrów logistycznych, z których towar dystrybuowany jest do sklepów w całej Polsce, oraz 19 terminali przeładunkowych. Z Żabką współpracuje także sieć przewoźników dostarczających do przeszło 9400 sklepów ponad 2 mln zamówień rocznie. Powyżej 80% placówek Żabka jest obsługiwana logistycznie co drugi dzień.

Grupa Żabka została utworzona na początku 2021 roku. W jej obrębie funkcjonują: Żabka Polska – największa jednostka biznesowa, skupiająca obszar handlowy, Żabka Future – odpowiedzialna za nowe inwestycje, rozwój biznesu i narzędzi technologicznych oraz Przywództwo Strategiczne – trzy zespoły odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków rozwoju całej

grupy poprzez budowanie strategii konsumenckich, personalnych i finansowych.

W skład Grupy Żabka wchodzą także firma Maczfit, lider rynku cateringu dietetycznego w Polsce oraz Dietly.pl, wiodąca platforma e-commerce w tym

segmencie. Celem Grupy jest tworzenie i łączenie rozwiązań w obszarze convenience.