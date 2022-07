Żabka otworzyła 90 sklepów sezonowych. Trzy lata temu miała ich 12

Jak wyjaśnia sieć, sklepy sezonowe to nie tylko wygodne zakupy w trakcie urlopu, ale także możliwość dodatkowego rozwoju i przychodu dla franczyzobiorców. Ten model się sprawdza - co roku z uwagi na duży potencjał, kilka sklepów sezonowych zostaje sklepami stałymi. Dzięki temu klienci nadal mają dostęp do naszych produktów i usług, a franczyzobiorcy mogą rozwijać swój biznes z Żabką.

Sklepy sezonowe Żabki: 92 w 2022 r., 52 w 2020 r.

Sklepy te są czynne w standardowych godzinach, między 6:00 a 23:00 i będą funkcjonowały do września.

Przypomnijmy, że latem 2021 r. sieć postawiła 80 sklepów sezonowych. Rok wcześniej - 52. W 2019 r. sieć mówiła o 12 sklepach sezonowych.

Pierwsze modułowe sklepy sezonowe sieci Żabka powstały nad morzem – w Międzywodziu i Międzyzdrojach – w 2016 roku.

Żabka to sieć małych i wygodnych sklepów. Przez 23 lata obecności na polskim rynku firma ugruntowała pozycję lidera segmentu modern convenience.

Sieć otwiera średnio 3 sklepy dziennie

Łączny wpływ działalności Grupy Żabka i franczyzobiorców na polską gospodarkę w 2021 roku wyniósł 5,3 mld złotych wartości dodanej i był o ponad 26% większy niż w 2020 roku.

Grupa Żabka w liczbach

5,3 mld zł wartości dodanej w polskiej gospodarce

Blisko 3 miliony klientów korzystających dziennie z usług Grupy Żabka

Ponad 8 milionów pobrań aplikacji Żappka

Blisko 12,4 mld zł przychodu ze sprzedaży

Ponad 8300 sklepów