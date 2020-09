Żabka Polska partnerem platformy edukacyjnej

Tuż przed początkiem nowego roku akademickiego ruszyła platforma edukacyjna Akademia Zarządzania i Rozwoju. Na stronie azir.edu.pl można bezpłatnie oglądać m.in. miniwykłady ludzi sukcesu, wspominających swoje studia, udzielających rad co do ich wyboru, a także dzielących się refleksjami dotyczącymi swojej kariery. Partnerem strategicznym projektu jest Żabka Polska.

– To jest partnerstwo doceniające takie narzędzia i rozwiązania, które łączą świat nauki i edukacji ze światem praktyków, jakimi jesteśmy w Żabce – mówi o platformie Alfred Kubczak, dyrektor ds. korporacyjnych firmy Żabka Polska, będącej partnerem strategicznym AZiR. – Myślę, że może to być też bardzo ciekawa inspiracja dla nauczycieli akademickich, ponieważ wielu z nich podejmuje wielki wysiłek, żeby jak najwięcej z praktyki wnosić do nauczania teoretycznego. To także dobra inspiracja dla nas, osób zajmujących się biznesem na co dzień, ponieważ dzięki tej platformie będziemy mogli poznać opinie młodych ludzi o ich oczekiwaniach – dodaje.