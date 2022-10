Żabka: Ponad 2 tys. nowych umów franczyzowych, 12 mld zł przychodów. A jakie zyski?

Żabka złożyła już swoje sprawozdanie finansowe za 2021 r. Dokument dotyczy działalności spółki Żabka Polska sp. z o.o. oraz jej spółek zależnych. Żabka Polska sp. z o.o. jest spółką zależną i główną jednostką operacyjną spółki Zabka Group SA będącej jednostką dominującą Grupy.

Spółka wraz ze swoimi spółkami zależnymi prowadzi kompleksowy ekosystem placówek typu „ultimate convenience” obejmujący fizyczne sklepy w formacie modern convenience, autonomiczne sklepy Żabka Nano oraz aplikację mobilną, a także świadczy usługi q-commerce i oferuje rozwiązania cateringowe typu D2C. Segment Żabka Polska zarządza największą w Polsce siecią sklepów typu convenience.

Na koniec 2021 roku w ramach Grupy funkcjonowało 7954 sklepów w całej Polsce – o 1100 placówek więcej niż na koniec 2021 roku oraz 25 sklepów typu Żabka Nano. Ekspansji towarzyszył wzrost przychodów ze sprzedaży spółki, które w 2021 roku zwiększyły się o 23% w porównaniu z rokiem 2020.

Najważniejsze dane finansowe sieci Żabka

fot. za Żabka

Co piąty sklep Żabka znajduje się w miejscowości poniżej 25 tys. mieszkańców

Sklepy Żabka można znaleźć w miejscowościach o bardzo różnej wielkości. Co piąty sklep znajduje się w miejscowości poniżej 25 tys. mieszkańców. W roku 2021 Żabka osiągnęła w tym segmencie większe wzrosty w porównaniu z dużymi miastami, gdzie nasycenie sklepami jest wyższe.

Powierzchnia typowego sklepu to 66 m 2.

Lokalizacje sklepów Żabka

fot. za Żabka

Przychody Grupy Żabka przekroczyły 12 mld zł

fot. za Żabka

- Segment convenience jest najlepiej przygotowany do podążania za tymi zmianami, ponieważ elastyczność i zdolność dostosowywania się do nowych potrzeb od lat charakteryzowały liderów tego segmentu. Przykładem jest determinacja, z jaką Żabka wdrażała rozwiązania cyfrowe w każdym aspekcie swojego funkcjonowania. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu asortymentem, optymalizacji logistyki czy ekspansji, stało się kluczem do rozwoju. W roku 2021 Grupa Żabka, kolejny rok z rzędu, potrafiła wykorzystać te atuty do utrzymania dwucyfrowej dynamiki rozwoju, nawet w tak trudnym środowisku, jak to zakłócone przez czynniki pandemiczne. W efekcie skokowo zwiększyliśmy wartość, która stanowi naszą kontrybucję dla

gospodarki. Obok tak oczywistych parametrów, jak około 40 tysięcy miejsc pracy współtworzonych z franczyzobiorcami, podkreślić należy stały rozwój kompetencji niemal 7000 przedsiębiorców oraz inwestycje w nowe technologie, które czynią polski rynek detaliczny liderem innowacji w skali globalnej - komentuje prezesa zarządu Żabki, Tomasz Suchański.

" W Grupie Żabka nieustannie poszukujemy nowych źródeł innowacji i pracujemy nad rozwojem usług skierowanych do naszych klientów, aby realizować misję tworzenie wartości poprzez upraszczanie ludziom życia. Dlatego poszukujemy rozwiązań skracających czas, który klient musi spędzić w sklepie, jednocześnie umożliwiając zaspokojenie wielu potrzeb w jednym miejscu, choćby przez oferowane usługi" - dodaje.

Żabka: Ponad 2 tys. nowych umów franczyzowych

- Za nami kolejny rok pandemii. Konsekwentne działania podjęte przez Żabkę sprawiły, że franczyzobiorcy mogli stabilnie prowadzić swoje sklepy, co z kolei przyciągnęło do nas rekordową liczbę nowych przedsiębiorców – w całym 2021 roku podpisaliśmy ponad 2 tys. umów franczyzowych. Cieszymy się, że tak wielu małych polskich przedsiębiorców nam zaufało i postawiło na doświadczonego partnera biznesowego będącego liderem segmentu convenience. Zarówno nasza struktura, jak i system zarządzania, dowiodły swojej skuteczności w obliczu wyzwań zewnętrznych. Ma to kluczowe znaczenie wobec scenariusza, w którym wygasające ryzyka związane z pandemią zostaną zastąpione przez te spowodowane kryzysem humanitarnym i ekonomicznym wywołanym przez agresję rosyjską na

Ukrainę.- pisze dalej prezes Żabki.

Największy udział wśród sklepów Żabka mają sklepy położone na terenach wiejskich

Sklepy Żabka działają w kilku różnych formatach. Jak czytamy w sprawozdaniu spółki, największy udział wśród sklepów Żabka mają sklepy położone na terenach wiejskich — zlokalizowane są one w małych miastach i na terenach wiejskich lub w lokalnych centrach aktywności, co przekłada się na bardzo dobre wyniki w weekendy. Sklepy tego formatu koncentrują się na asortymencie Żabka Café, a także napojach, przekąskach i usługach. Drugim co do wielkości formatem są sklepy spożywcze — zlokalizowane na osiedlach mieszkaniowych i w sąsiedztwie biur. Trzecim co do wielkości formatem są sklepy osiedlowe, zlokalizowane na dużych osiedlach mieszkaniowych w większości dużych miast.

Struktura właścicielska Żabki

fot. za Żabka

W 2021 r. Żabka Polska współpracowała łącznie z 548 dostawcami towarów handlowych, z czego 523 pochodziło z Polski.

W 2021 r. środki pieniężne przeznaczone na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyniosły w Grupie 1,089 mln zł, zaś w spółce 798 mln zł. Pieniądze te pochodziły z kredytu bankowego oraz ze środków z działalności operacyjnej.

Zagrożenia według Żabki

Grupa pisze, że na sektor spożywczy duży wpływ mają również regulacje prawne, m.in. przepisy prawa pracy, w tym dotyczące płacy minimalnej, a także unormowania w zakresie praw konsumenta, zakazu handlu, przepisy podatkowe, regulacje dotyczące jakości i bezpieczeństwa sprzedawanych produktów, marnowania żywności czy związane z etyką reklamy.

W 2021 r., podobnie jak w roku ubiegłym, wpływ na spółkę miały regulacje związane z pandemią – zarówno te ograniczające mobilność społeczeństwa, tym samym wpływające na obroty w sklepach franczyzobiorców, jak i te związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w sklepach, centrach logistycznych i biurach.

Żabki sposób na zakaz handlu

Firma pisze, że w 2021 r. zmianie uległy przepisy dotyczące handlu w niedziele. Oznacza to, że od lutego 2022, w te dni franczyzobiorcy prowadzący sklepy pod szyldem Żabka nie będą mieli możliwości korzystania z pomocy pracowników. Spółka wprowadziła szereg rozwiązań, które mają za zadanie ułatwić franczyzobiorcom prowadzenie sklepów w te dni, m.in. we wszystkich placówkach zainstalowane zostały hybrydowe urządzenia kasowe. Kasy te mogą służyć do standardowej obsługi z udziałem kasjera, ale wyposażone są także w tryb samoobsługowy, co pozwala klientom na szybsze dokonanie zakupów, uwalniając także czas franczyzobiorców.

Inne istotne dla spółki regulacje to m.in. zmiana ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którą od 2022 r. akcyza na alkohol etylowy (tj. piwa, wina oraz inne napoje alkoholowe) wzrośnie o 10% w porównaniu do roku 2021, a następnie o 5% każdego roku w latach 2023 a 2027. Ponadto w myśl ustawy minimalna akcyza na papierosy osiągnie wysokość 105% - co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych. Akcyza na papierosy i tytoń będzie wzrastać o 10% rocznie w latach 2023 – 2027. Ponadto zmiana ustawy wprowadza minimalną wysokość podatku akcyzowego na tytoń w wysokości 100% całkowitej kwoty podatku akcyzowego liczonego na bazie średniej ważonej ceny rynkowej tytoniu.

Artykuł powstał na podstawie sprawozdania finansowego spółki.