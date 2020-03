Żabka przeorganizowała usługę odbioru i nadawania paczek

Sieć Żabka przeorganizowała swoją usługę odbioru i nadawania paczek. Teraz podczas przyjmowania i wydawania przesyłek kurierowi, obsługa sklepu nie ma konieczności poświadczania tej czynności podpisem na urządzeniu mobilnym przewoźnika czy na dokumentach przewozowych.

Wspólnie z firmami kurierskimi, Żabka dokłada wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych w proces, a klientów zachęca, by paczki odbierali przy okazji dokonywania niezbędnych zakupów, by ograniczyć liczbę wizyt w sklepach.

– Walka z koronawirusem to sprawa nas wszystkich. Dokładamy starań, na różnych płaszczyznach, aby minimalizować ryzyko jego rozprzestrzeniania. Wspólnie z firmami kurierskimi zadbaliśmy o to, by kurierzy i pracownicy sklepów mieli ze sobą jak najmniejszy kontakt. Usługa nadawania i odbioru paczek w sklepach Żabka jest bardzo popularna, dlatego mimo wyjątkowych okoliczności, chcemy nadal dawać taką możliwość naszym klientom, z zachowaniem jednak wzmożonych zasad bezpieczeństwa – mówi Przemysław Tomaszewski, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju usług w firmie Żabka Polska.

Konsumenci mogą skorzystać z usługi nadawania i odbioru przesyłek w jednym z ponad 6 tys. sklepów Żabka. Sieć zachęca, aby w trakcie wizyty w sklepie łączyć odebranie paczki z zakupami najpotrzebniejszych produktów, tak aby ograniczyć konieczność ponownego wychodzenia z domu.

- Obecna sytuacja epidemiczna stawia przed nami nowe wyzwania związane z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa podczas odbioru przesyłek. Dbając o wspólne bezpieczeństwo i komfort pracy kurierów oraz pracowników sklepów, a tym samym naszych klientów, wdrożyliśmy nowe, uproszczone procedury, dzięki którym ograniczamy kontakt osobisty do minimum. Wiemy, jak ważne jest zapewnienie klientom stałego dostępu do tej popularnej metody odbioru przesyłek, szczególnie w okresie wzmożonych zakupów online i dlatego wspólnie z siecią Żabka podejmujemy wszystkie możliwe działania mające na celu zagwarantowanie bezpiecznego korzystania z usługi – mówi Rafał Makowski menedżer ds. rozwoju sieci click&collect w Poczcie Polskiej.