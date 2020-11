Żabka przeprowadza w sklepach "test białej rękawiczki"

Żabka wprowadziła w sierpniu br. program oceny bezpieczeństwa higienicznego w sklepach „Bezpieczeństwo i Higiena +” stworzony we współpracy z niezależną, akredytowaną jednostką certyfikującą TÜV Nord Polska. Pozytywne wyniki przeprowadzonych audytów już w 2/3 sklepów sieci świadczą o wysokim poziomie świadomości oraz zaangażowania franczyzobiorców i pracowników sklepów Żabka w kwestie higieny i bezpieczeństwa oraz profilaktyki działań zapobiegających rozwojowi Sars-CoV-2.

Celem programu „Bezpieczeństwo i Higiena +” jest podwyższenie standardów bezpieczeństwa higienicznego oraz zwiększenie zaufania do sieci, sklepów oraz oferty produktów. Audyty w sklepach wykonywane są we współpracy z niezależną akredytowaną jednostką certyfikującą TÜV NORD. Program obejmuje kompleksowe podejście do kwestii higieny i bezpieczeństwa.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w obliczu pandemii oczekują jeszcze wyższej niż dotąd jakości obsługi oraz komfortu w dokonywaniu zakupów, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie w naszych placówkach ponadstandardowego na rynku audytu higienicznego w ramach programu „Bezpieczeństwo i Higiena +”. Po trzech miesiącach od jego uruchomienia znakomita większość sklepów Żabka przeszły pozytywną ocenę audytorów, która jest dodatkową gwarancją bezpiecznych zakupów i zachowania najwyższych norm higienicznych. Jednocześnie kontynuujemy audyt i wierzymy, że już wkrótce wszystkie sklepy naszej sieci będą mogły pochwalić się zdobyciem znaku BiH+ od TÜV NORD, potwierdzającego spełnienie wymagań programu – mówi Joanna Kasowska, Dyrektor ds. Zarządzania Jakością i Środowiskiem Żabka Polska.

Nowe placówki są poddawane ocenie nie wcześniej niż po 2 miesiącach od rozpoczęcia działalności. Audytorzy sprawdzają w sklepach m.in. czystość sali sprzedaży, mebli oraz pozostałych pomieszczeń, na stoisku Żabka Café czy w jego otoczeniu. Weryfikują również stan techniczny wyposażenia placówek, a także kontrolują, czy zapewniają one środki ochrony osobistej dla klientów i pracowników. Programem objęte zostały wszystkie etapy łańcucha żywnościowego począwszy od produkcji marek własnych, obszaru magazynowania i dystrybucji, a na sprzedaży w placówkach handlowych kończąc. Oznacza to, że audytowi realizowanemu w ramach programu poddawane są nie tylko sklepy Żabka, ale także centrala firmy, centra logistyczne, terminale przeładunkowe oraz wytypowani dostawcy produktów marek własnych.