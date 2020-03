Żabka przeznacza 2 mln zł na zakup testów diagnozujących koronawirus

Zarząd spółki Żabka Polska podjął decyzję o przeznaczeniu 2 mln zł na zakup testów w kierunku SARS-CoV-2, które wykona Warsaw Genomics, warszawskie laboratorium specjalizujące w diagnostyce genetycznej.

Zespół laboratorium przeprowadza obecnie 1 tys. takich testów w ciągu doby.

– Realizacja bezpłatnych testów diagnostycznych dla szpitali i placówek medycznych, możliwa jest dzięki zaangażowaniu i współpracy z firmami reprezentującymi różne sektory gospodarki, które przeznaczają środki na zakup testów dla szpitali. Zawiązała się tym samym Koalicja firm wspierających walkę z koronawirusem – dodał prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski, współzałożyciel Warsaw Genomics.

Do grona darczyńców tworzących Koalicję firm wspierających walkę z koronawirusem dołączyła firma Żabka Polska, właściciel sieci ponad 6000 sklepów Żabka.

– Zadeklarowaliśmy Prezesowi Rady Ministrów przekazanie 4,5 milionów złotych na wsparcie szpitali. Włączyliśmy się także w lokalne inicjatywy pomocy szpitalom i dostarczamy do placówek m.in. wodę, kanapki oraz dania gotowe. Zdecydowaliśmy się przekazać dodatkowo 2 mln złotych, by w obliczu epidemii być solidarni i wykorzystać wszystkie możliwości, aby wesprzeć szpitale i placówki medyczne, by mogły swobodnie kierować pacjentów na badania diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2. Przekazana kwota pozwoli wykonać dodatkowo ok. 5 tys. testów – mówi Tomasz Suchański, prezes w firmie Żabka Polska.

Dotychczas, oprócz Żabki, pieniądze na bezpłatne testy diagnostyczne dla szpitali i placówek medycznych przekazały też m.in.: PKO Bank Polski, Deloitte, Trecom, BNP Paribas, Tar Heel Capital - Private Equity, ANG Spółdzielnia oraz Fundacja TVN Nie Jesteś Sam.