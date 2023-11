Żabka: Sklep nie przynosi oczekiwanych przychodów? Sieć wzywa ekipę naprawczą

W 2022 r. sieć przeprowadziła 58 akcji w sklepach, do października br. już 186. Wśród przedsiębiorców, w których placówkach pojawił się zespół „Operacji Żabka”, są Serhii Krupenia oraz Gabriel Malinowski. W wyniku przeprowadzonych działań obrót dzienny w obu placówkach wzrósł o kilkanaście procent.

"Operacja Żabka"

– Zgłosiłem się do „Operacji Żabka” po konsultacji z partnerem ds. sprzedaży w lutym br., a już w marcu zespół specjalistów z sieci, w tym partner i menadżer ds. sprzedaży oraz przedstawiciele działu ds. rozwoju sieci, wspierali mnie w rozwoju biznesu. Na początku przeanalizowaliśmy mocne i słabe strony mojego sklepu, który działa na jednym z warszawskich osiedli. Eksperci ocenili m.in. jego wygląd czy sprzedaż poszczególnych kategorii produktowych, a następnie wskazali, co wymaga poprawy, a co dalszego rozwoju. Zależało mi na poszerzeniu grona stałych klientów, zwiększeniu sprzedaży m.in. pieczywa czy asortymentu Żabka Café, a tym samym na wzroście obrotów – wspomina Serhii Krupenia, prowadzący sklep w Warszawie od listopada 2022 r.

Podobnie zgłoszenie przebiegło u Gabriela Malinowskiego, franczyzobiorcy z Tryńczy. Jak zaznacza: – Sklep pod szyldem Żabki prowadzę od czerwca 2022 r. Pomysł na udział w programie podsunęła mi partnerka ds. sprzedaży, zgłosiłem się i zostałem wybrany. Moim celem było lepsze dopasowanie asortymentu produktowego do potrzeb klientów, przede wszystkim zawężenie asortymentu, który się nie sprzedawał.

Projekt skierowany jest w szczególności do przedsiębiorców, którzy prowadzą placówki od co najmniej trzech miesięcy, a osiągane przez nich przychody są niższe od średniej w sieci. Franczyzobiorcy, którzy chcieliby poprawić tę sytuację, mogą zgłosić chęć udziału w programie. Pierwszym etapem jest diagnoza sytuacji i kondycji danego sklepu. Analizowane jest otoczenie i konkurencja, sprzedaż asortymentu, a także wygląd zewnętrzny i wewnętrzy placówki – tym samym rozpoznanie i określenie potrzeb. Przedstawiciele działu ds. rozwoju sieci analizują wnioski i wybierają sklepy, w których podjęta zostanie „Operacja Żabka”. Na podstawie diagnozy, dla wybranych placówek zostaje opracowany indywidualny plan naprawczy. Implementacją zmian i ulepszeń, wspólnie z przedsiębiorcą i jego pracownikami, zajmuje się zespół ekspertów, w tym partnerów i doświadczonych franczyzobiorców odnoszących sukcesy we własnych działalnościach.

Działania mogą obejmować m.in.:

zmiany w asortymencie, a także reorganizację przestrzeni biurowej i magazynowej czy optymalizację ułożenia towaru i sprzętu w sklepie;

uzupełnianie oferty usługowej sklepu, np. przez wprowadzenie kolektury Lotto; uruchomienie dodatkowych promocji, np. kuponów rabatowych na wybrane produkty;

montaż dodatkowych materiałów informacyjnych, w tym banerów, semaforów, potykaczy, flag z logo Żabki lub oznaczeń miejsc parkingowych przed sklepem;

dodatkowe szkolenia np. ze skutecznego zarządzania zespołem czy sprzedaży.

Konkretne działania i wdrożenie zaplanowanych rozwiązań realizowane jest w wybranych placówkach na przestrzeni kilku dni.

– W moim sklepie nastąpiło jeszcze lepsze dopasowanie asortymentu do potrzeb okolicznych mieszkańców, bardziej atrakcyjna ekspozycja marki Żabka i promocji, a także zmiany w planogramie. Wraz z zespołem „Operacji Żabka” przeprowadziliśmy dwie akcje specjalne m.in. z kuponami promocyjnymi na przekąski i kawę, ulotkami czy gratisowymi Hapsami za zrealizowane zakupy. Przeszedłem także dodatkowe szkolenie ze sprzedaży pieczywa, z czym wcześniej napotykaliśmy problem – podkreśla Serhii Krupenia.

Co zmieniła "Operacja Żabka"?

Założeniem projektu jest ulepszenie funkcjonowania poszczególnych sklepów franczyzowych, dotarcie z ofertą do większej liczby klientów, wykorzystanie w pełni potencjału sprzedażowego, a tym samym maksymalizacja wyników finansowych przedsiębiorców.

– „Operacja Żabka” zakończyła się w moim sklepie w czerwcu, przynosząc satysfakcjonujące, widoczne efekty w postaci wzrostu liczby stałych klientów oraz osiąganych w kolejnych miesiącach obrotów. Lepiej zacząłem analizować zamówienia – kiedyś niektóre produkty były przetowarowane, innych było dostępnych zbyt mało. Znacznie lepiej funkcjonuje Żabka Café, nastąpił wzrost sprzedaży asortymentu strefy kawiarnianej. Dalej wdrażam w życie obrany kierunek i rekomendacje, bardziej skrupulatnie przygotowuję też raporty – dodaje franczyzobiorca z Warszawy.

Gabriel Malinowski dodaje: – Niedawno w moim sklepie została wprowadzona zmiana w planogramie. W ramach „Operacji Żabka” przeprowadziliśmy również akcje specjalne z promocją na kawę czy hot-dogi. Teraz czekam na efekty projektu.

„Operacja Żabka” w liczbach

W 2022 r. inicjatywa objęła 58 sklepów w całej Polsce. W jej ramach przeprowadzono niemal 100 dedykowanych promocji w placówkach, biorących udział w projekcie. Wszyscy uczestniczący w nim franczyzobiorcy odbyli dodatkowe szkolenia np. z zarządzania zespołem, gospodarki magazynowej czy zasad BHP.

Do października br. już 186 sklepów zakończyło diagnozę, a do końca sierpnia 2023 r. w 92 placówkach odbyła się „Operacja Żabka”. Przeprowadzonych zostało łącznie 167 dedykowanych akcji promocyjnych, wprowadzono odpowiednie zmiany technologii dostosowane do potrzeb sklepów, a 80 proc. franczyzobiorców objętych zostało dodatkowymi szkoleniami z zakresu prowadzenia biznesu i placówek pod szyldem Żabki.