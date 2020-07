Żabka sprzedała w miesiąc ponad milion cheeseburgerów

fot. materiały prasowe

Sieć sklepów Żabka nieustannie rozbudowuje ofertę przekąsek serwowanych na ciepło w strefie Żabka Café. W maju br. w sklepach pojawiła się nowość – cheeseburger w dwóch wariantach, klasycznym i jalapeño. W ponad miesiąc od wprowadzenia na rynek w całej sieci sprzedano go ponad milion razy. Rekordową sprzedaż tysiąca sztuk w miesiąc odnotowano w Żabce w Iławie.

Produkt zapakowany jest w pudełko i owinięty w biały pergamin, w którym wkładany jest do podgrzania. Cały proces przygotowania produktu odbywa się w myśl zasady „od producenta do konsumenta”, co oznacza, że burger został zapakowany w zakładzie produkcyjnym i rozpakowany dopiero przez konsumenta finalnego, łącznie z sosem i wszystkimi dodatkami.

Cheeseburgery najczęściej kupowano w sklepach sieci zlokalizowanych na terenie Warszawy – we wszystkich Żabkach w stolicy w sumie sprzedano blisko 120 tys. sztuk burgerów. Na podium znalazły się także Wrocław i Łódź. Jednak, biorąc pod uwagę liczbę cheeseburgerów sprzedanych przez jedną placówkę, niekwestionowanym zwycięzcą jest Żabka w Iławie przy ul. Zielonej 72. To właśnie tutaj klienci sieci kupili tysiąc cheeseburgerów.

– Burgery znajdują się w czołówce produktów, które Polacy kupują na wynos – chętnie spożywają je na mieście, a także zamawiają do domu. To idealna propozycja na pożywną przekąskę w pracy czy szybki posiłek w domu. Dlatego uznaliśmy, że nie może ich zabraknąć w Żabka Café. Jak pokazują dane – czyli ponad 1 milion sprzedanych cheeseburgerów w miesiąc – pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Klienci docenili nie tylko jakość, ale także bezpieczeństwo zapewnione poprzez specjalnie opracowane przez nas opakowanie, które umożliwia odgrzanie produktu w sklepie w 30 sekund. Warto podkreślić także, że wprowadzenie tego nowego produktu odbyło się w czasie pandemii, kiedy funkcjonowanie na rynku było znacznie trudniejsze – mówi Jerzy Roguski, Dyrektor Handlowy w firmie Żabka Polska.

Burgery można kupić w cenie 4,99 zł / szt., w wersji na ciepło lub przygotować je w domu.